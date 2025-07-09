Глава «Русгидро» пожаловался Путину на тяжелое финансовое положение компании

Генеральный директор «Русгидро» Виктор Хмарин пожаловался президенту России Владимиру Путину о тяжелом финансовом положении компании. По его словам, ситуация осложняется высокой закредитованностью и инфляцией.
«Финансовое состояние достаточно тяжелое, потому что цены на все растут, высокая инфляция и, соответственно, высокая закредитованность компании. Конечно, когда процентные ставки в стране большие, то совмещать высокие инвестиционные темпы достаточно трудно, потому что энергетика всегда относилась к социальным отраслям, и мы не можем поднимать стоимость своей продукции, киловатта, на рыночных, скажем так, основаниях», — заявил Хмарин на рабочей встрече с главой государства. Его слова приводит ТАСС.
Руководитель «Русгидро» также отметил, что компания ведет переговоры с правительством о мерах поддержки, включая льготное финансирование и регулирование рынка угля. Несмотря на трудности, предприятие продолжает реализацию ключевых инвестиционных проектов.
По итогам 2024 года задолженность «РусГидро» составила 567,5 млрд рублей при выручке 579,82 млрд рублей. На фоне этого власти совместно с руководством компании обсуждали меры по улучшению финансового положения, включая возможность временно отказаться от выплаты дивидендов до 2028 года. При этом решение о выплате дивидендов за 2023 год акционерами еще не принято.
«РусГидро» управляет более чем 60 гидроэлектростанциями и энергетическими объектами в России с установленной мощностью 38,6 ГВт. Основным акционером является Росимущество (62,2%), ВТБ (12,37%) и En+ Group — 9,61%. Генеральный директор Виктор Хмарин в апреле заявил, что при текущем финансовом положении выплата дивидендов нецелесообразна, однако окончательное решение примет правительство.
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