Зарубин показал, как Зеленский насмехался над словами Путина о мире, сидя с ним рядом. Видео

15 января 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Однажды украинский народ отомстит Владимиру Зеленскому за уничтожение своей страны, считает Павел Зарубин Фото: Официальный сайт президента Украины Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский усмехается, когда российский лидер Владимир Путин говорил о минских соглашениях. Материал он опубликовал в своем telegram-канале. Речь идет о конференции 2019 года, в которой Путин и Зеленский участвовали в Париже вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним канцлером ФРГ Ангелой Меркель. На кадрах видно, как Путин зачитывает прессе позицию России по установлению мира на Украине. Зеленский в это время смеется, улыбается и смотрит на кого-то из присутствовавших в зале. «То, как вел себя Зеленский, когда слышал слова о Минских соглашениях и призывы к миру. Уверен, что многострадальный украинский народ рано или поздно введет реальные и очень жесткие санкции против того, кто привел страну к катастрофе», — написал Павел Зарубин в своем telegram-канале . Журналист отметил, что сам снимал эти кадры. Зеленский 15 января ввел очередные персональные санкции против российских деятелей культуры, военкоров и журналистов. В списке оказался и Зарубин. Также под ограничения попали блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, телеведущая Ангелина Вовк, и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский усмехается, когда российский лидер Владимир Путин говорил о минских соглашениях. Материал он опубликовал в своем telegram-канале. Речь идет о конференции 2019 года, в которой Путин и Зеленский участвовали в Париже вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним канцлером ФРГ Ангелой Меркель. На кадрах видно, как Путин зачитывает прессе позицию России по установлению мира на Украине. Зеленский в это время смеется, улыбается и смотрит на кого-то из присутствовавших в зале. «То, как вел себя Зеленский, когда слышал слова о Минских соглашениях и призывы к миру. Уверен, что многострадальный украинский народ рано или поздно введет реальные и очень жесткие санкции против того, кто привел страну к катастрофе», — написал Павел Зарубин в своем telegram-канале. Журналист отметил, что сам снимал эти кадры. Зеленский 15 января ввел очередные персональные санкции против российских деятелей культуры, военкоров и журналистов. В списке оказался и Зарубин. Также под ограничения попали блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, телеведущая Ангелина Вовк, и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.