Ветеран военной разведки раскрыл секреты успеха ЧВК «Вагнер» на поле боя

Бойцы ЧВК «Вагнер» учли предыдущие ошибки и держат противника на короткой дистанции. С таким мнением выступил ветеран военной разведки, Герой Российской Федерации Рустем Клупов. По его мнению, такая тактика помогает бойцам избежать применения по ним тяжелого вооружения ВСУ.
«Хотелось бы отметить слаженные действия подразделений „Вагнер“. Они учли ошибки, которые были на первых этапах. Они не отпускают противника, а сидят у него на плечах», — заявил Рустем Клупов в эфире «Соловьев Live». Он отметил, что такая тактика способствует продвижению военных в городской застройке и является старой технологией.
Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» освободили населенный пункт Краснополье в Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он отметил, что бойцы продолжают продвижение.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
Бойцы ЧВК «Вагнер» учли предыдущие ошибки и держат противника на короткой дистанции. С таким мнением выступил ветеран военной разведки, Герой Российской Федерации Рустем Клупов. По его мнению, такая тактика помогает бойцам избежать применения по ним тяжелого вооружения ВСУ. «Хотелось бы отметить слаженные действия подразделений „Вагнер“. Они учли ошибки, которые были на первых этапах. Они не отпускают противника, а сидят у него на плечах», — заявил Рустем Клупов в эфире «Соловьев Live». Он отметил, что такая тактика способствует продвижению военных в городской застройке и является старой технологией. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» освободили населенный пункт Краснополье в Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он отметил, что бойцы продолжают продвижение.