Ветеран военной разведки раскрыл секреты успеха ЧВК «Вагнер» на поле боя

Ветеран военной разведки Клупов: ЧВК «Вагнер» держат противника на короткой дистанции

22 января 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Ветеран военной разведки Рустем Клупов похвалил ЧВК «Вагнер» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ЧВК «Вагнер» учли предыдущие ошибки и держат противника на короткой дистанции. С таким мнением выступил ветеран военной разведки, Герой Российской Федерации Рустем Клупов. По его мнению, такая тактика помогает бойцам избежать применения по ним тяжелого вооружения ВСУ. «Хотелось бы отметить слаженные действия подразделений „Вагнер“. Они учли ошибки, которые были на первых этапах. Они не отпускают противника, а сидят у него на плечах», — заявил Рустем Клупов в эфире «Соловьев Live». Он отметил, что такая тактика способствует продвижению военных в городской застройке и является старой технологией. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» освободили населенный пункт Краснополье в Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он отметил, что бойцы продолжают продвижение.

Бойцы ЧВК «Вагнер» учли предыдущие ошибки и держат противника на короткой дистанции. С таким мнением выступил ветеран военной разведки, Герой Российской Федерации Рустем Клупов. По его мнению, такая тактика помогает бойцам избежать применения по ним тяжелого вооружения ВСУ. «Хотелось бы отметить слаженные действия подразделений „Вагнер“. Они учли ошибки, которые были на первых этапах. Они не отпускают противника, а сидят у него на плечах», — заявил Рустем Клупов в эфире «Соловьев Live». Он отметил, что такая тактика способствует продвижению военных в городской застройке и является старой технологией. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» освободили населенный пункт Краснополье в Запорожской области. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он отметил, что бойцы продолжают продвижение.