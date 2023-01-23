Глава Офиса Зеленского призвал Европу отдать Украине все свои танки

23 января 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Андрей Ермак заявил, что Украине нужны сотни европейских танков Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Каждый работоспособный танк с Запада должен быть у ВСУ. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Именно сегодня каждый [европейский] танк, который способен воевать, должен быть на нашем фронте. Потому что это не только украинский фронт», — написал Андрей Ермак в своем telegram-канале. По словам главы офиса украинского президента, для получения границ 1991 года Киеву нужно как можно больше западного вооружения. «Нам необходимо не 10-20 танков, а несколько сотен», — сказал политик. Страны евросоюза активно оказывают Украине военную поддержку, отправляя ей различное вооружение и технику. Так, совсем недавно речь зашла о передаче Киеву танков Leopard. Канцлер Германии Олаф Шольц постоянно придумывал отговорки, чтобы не поставлять Леопарды на Украину. Например, он заявлял, что не предоставит технику, пока США не отправят украинцам свои танки Abrams, напоминает RT. Из-за нерешительности канцлера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в случае отказа Шольца от поставок, будет создана новая коалиция государств без участия немецкой стороны.

Каждый работоспособный танк с Запада должен быть у ВСУ. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Именно сегодня каждый [европейский] танк, который способен воевать, должен быть на нашем фронте. Потому что это не только украинский фронт», — написал Андрей Ермак в своем telegram-канале. По словам главы офиса украинского президента, для получения границ 1991 года Киеву нужно как можно больше западного вооружения. «Нам необходимо не 10-20 танков, а несколько сотен», — сказал политик. Страны евросоюза активно оказывают Украине военную поддержку, отправляя ей различное вооружение и технику. Так, совсем недавно речь зашла о передаче Киеву танков Leopard. Канцлер Германии Олаф Шольц постоянно придумывал отговорки, чтобы не поставлять Леопарды на Украину. Например, он заявлял, что не предоставит технику, пока США не отправят украинцам свои танки Abrams, напоминает RT. Из-за нерешительности канцлера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в случае отказа Шольца от поставок, будет создана новая коалиция государств без участия немецкой стороны.