В МИД РФ считают, что инцидент с сожжением Корана в Швеции «показал истинное лицо» Запада

Акция по сожжению Корана в Стокгольме была проведена с ведома шведских правоохранительных органов, заявил Геннадий АскальдовичФото: TASS / EPA / Fredrik Sandberg
Радикальная акция по сожжению Корана в Стокгольме, направленная против ислама, показала истинное лицо «цивилизованного Запада», ведь это произошло с ведома шведских правоохранительных органов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
«Лидер правоэкстремистской партии „Жесткий курс“ в знак протеста <…> сжег Коран. Акция была проведена с ведома шведских правоохранительных органов, прикрывшихся „свободой слова“. <…> Тотальное неприятие <…> показывают истинное отношение „цивилизованного Запада“», — пояснил Геннадий Аскальдович. Его слова публикует официальный сайт МИД РФ. Он призвал принять соответствующие меры против радикалов. В МИД РФ также осудили данный инцидент.
Сожжение Корана напротив посольства Турции в Стокгольме произошло 21 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что данная акция была проплачена правительством Швеции. В Турции также заявили, что поддержав акцию, Швеция нарушила обязательства по вступлению в НАТО.
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Радикальная акция по сожжению Корана в Стокгольме, направленная против ислама, показала истинное лицо «цивилизованного Запада», ведь это произошло с ведома шведских правоохранительных органов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. «Лидер правоэкстремистской партии „Жесткий курс“ в знак протеста <…> сжег Коран. Акция была проведена с ведома шведских правоохранительных органов, прикрывшихся „свободой слова“. <…> Тотальное неприятие <…> показывают истинное отношение „цивилизованного Запада“», — пояснил Геннадий Аскальдович. Его слова публикует официальный сайт МИД РФ. Он призвал принять соответствующие меры против радикалов. В МИД РФ также осудили данный инцидент. Сожжение Корана напротив посольства Турции в Стокгольме произошло 21 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что данная акция была проплачена правительством Швеции. В Турции также заявили, что поддержав акцию, Швеция нарушила обязательства по вступлению в НАТО.