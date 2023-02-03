Премьер Польши хочет потратить замороженные активы России на уголь

Конфискация российских активов поможет снизить цены на энергоресурсы для поляков, заявил Матеуш МоравецкийФото: Официальный сайт президента Украины
Польша нуждается в поправках в Конституцию, которые позволят заморозить российские активы на своей территории и направить их на закупку газа и угля, что позволить снизить цены на энергоресурсы для всех поляков. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Из конфискованных российских средств мы купим газ или уголь и, таким образом, снизим цены на энергоресурсы для всех поляков». — передает слова Моравецкого польское издание Interia. Он добавил, что для претворения этой идеи в жизнь необходима поддержка польской оппозиции поправок в конституцию Польши, которые дадут разрешение на замораживание средств, принадлежащих России.
Ранее суд в США дал добро на изъятие у российского предпринимателя Константина Малофеева 5,5 млн долларов в пользу финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что изъятие российских активов в пользу Украины повлечет за собой ответ со стороны Москвы, передает телеканал 360.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
Польша нуждается в поправках в Конституцию, которые позволят заморозить российские активы на своей территории и направить их на закупку газа и угля, что позволить снизить цены на энергоресурсы для всех поляков. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Из конфискованных российских средств мы купим газ или уголь и, таким образом, снизим цены на энергоресурсы для всех поляков». — передает слова Моравецкого польское издание Interia. Он добавил, что для претворения этой идеи в жизнь необходима поддержка польской оппозиции поправок в конституцию Польши, которые дадут разрешение на замораживание средств, принадлежащих России. Ранее суд в США дал добро на изъятие у российского предпринимателя Константина Малофеева 5,5 млн долларов в пользу финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что изъятие российских активов в пользу Украины повлечет за собой ответ со стороны Москвы, передает телеканал 360.