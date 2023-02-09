В Кремле ответили на обвинение Путина в крушении Boeing над Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков высказался о расследовании крушения Boeing Фото:

Россия не участвовала в расследовании крушения малазийского Boeing над Украиной в 2014 году, поэтому не принимает результаты. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление прокуратуры Нидерландов о том, что российского лидера Владимира Путина нельзя обвинить в случившемся.

Песков сказал, что в курсе о записи предположительного разговора. «Даже если предположить, что разговор был настоящим, то там не говорится ни слова о вооружениях. Иных разговоров никто не публиковал, поэтому ничего здесь сказать невозможно. Россия не принимала никакого участия в этом расследовании, и мы не можем принимать эти результаты, тем более никаких обоснований для этого заявления не было обнародовано», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Россия не участвовала в расследовании крушения малазийского Boeing над Украиной в 2014 году, поэтому не принимает результаты. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление прокуратуры Нидерландов о том, что российского лидера Владимира Путина нельзя обвинить в случившемся. Песков сказал, что в курсе о записи предположительного разговора. «Даже если предположить, что разговор был настоящим, то там не говорится ни слова о вооружениях. Иных разговоров никто не публиковал, поэтому ничего здесь сказать невозможно. Россия не принимала никакого участия в этом расследовании, и мы не можем принимать эти результаты, тем более никаких обоснований для этого заявления не было обнародовано», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...