В Кремле ответили на обвинение Путина в крушении Boeing над Украиной

09 февраля 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков высказался о расследовании крушения Boeing Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не участвовала в расследовании крушения малазийского Boeing над Украиной в 2014 году, поэтому не принимает результаты. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление прокуратуры Нидерландов о том, что российского лидера Владимира Путина нельзя обвинить в случившемся. Песков сказал, что в курсе о записи предположительного разговора. «Даже если предположить, что разговор был настоящим, то там не говорится ни слова о вооружениях. Иных разговоров никто не публиковал, поэтому ничего здесь сказать невозможно. Россия не принимала никакого участия в этом расследовании, и мы не можем принимать эти результаты, тем более никаких обоснований для этого заявления не было обнародовано», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Россия не участвовала в расследовании крушения малазийского Boeing над Украиной в 2014 году, поэтому не принимает результаты. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление прокуратуры Нидерландов о том, что российского лидера Владимира Путина нельзя обвинить в случившемся. Песков сказал, что в курсе о записи предположительного разговора. «Даже если предположить, что разговор был настоящим, то там не говорится ни слова о вооружениях. Иных разговоров никто не публиковал, поэтому ничего здесь сказать невозможно. Россия не принимала никакого участия в этом расследовании, и мы не можем принимать эти результаты, тем более никаких обоснований для этого заявления не было обнародовано», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU.