Путин наградил орденом раненного в Соледаре военкора

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, орден мужества, ветеран, медали, прощание, сво
Елсукова получила орден Мужества за отвагу и самоотверженность при выполнении работы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества раненого при выполнении своей работы в Соледаре военкора издания Readovka Анастасию Елсукову. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Елсукову Анастасию Алексеевну — военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью „Реадовка.ру“», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Елсукова получила ранение в ногу при выполнении редакционного задания в Соледаре 20 января. Уже на следующий день она была доставлена в больницу на вертолете. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Президент уже награждал военных корреспондентов, освещающих ход российской спецоперации на Украине. Так, в конце прошлого года Путин наградил орденом Мужества военкора WarGonzo Семена Пегова.

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества раненого при выполнении своей работы в Соледаре военкора издания Readovka Анастасию Елсукову. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Елсукову Анастасию Алексеевну — военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью „Реадовка.ру“», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Елсукова получила ранение в ногу при выполнении редакционного задания в Соледаре 20 января. Уже на следующий день она была доставлена в больницу на вертолете. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Президент уже награждал военных корреспондентов, освещающих ход российской спецоперации на Украине. Так, в конце прошлого года Путин наградил орденом Мужества военкора WarGonzo Семена Пегова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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