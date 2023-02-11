Путин наградил орденом раненного в Соледаре военкора

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества раненого при выполнении своей работы в Соледаре военкора издания Readovka Анастасию Елсукову. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Елсукову Анастасию Алексеевну — военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью „Реадовка.ру“», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Елсукова получила ранение в ногу при выполнении редакционного задания в Соледаре 20 января. Уже на следующий день она была доставлена в больницу на вертолете. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Президент уже награждал военных корреспондентов, освещающих ход российской спецоперации на Украине. Так, в конце прошлого года Путин наградил орденом Мужества военкора WarGonzo Семена Пегова.
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Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества раненого при выполнении своей работы в Соледаре военкора издания Readovka Анастасию Елсукову. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Елсукову Анастасию Алексеевну — военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью „Реадовка.ру“», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Елсукова получила ранение в ногу при выполнении редакционного задания в Соледаре 20 января. Уже на следующий день она была доставлена в больницу на вертолете. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Президент уже награждал военных корреспондентов, освещающих ход российской спецоперации на Украине. Так, в конце прошлого года Путин наградил орденом Мужества военкора WarGonzo Семена Пегова.