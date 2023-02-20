В Кремле в двух словах оценили современный этап в истории России

Песков заявил об «ответственном моменте» в российской истории
Россия сейчас проходит достаточно сложный и ответственный этап своей истории. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что самое главное — это ответственный момент, через который мы все проходим [в истории России]. Момент очень сложный», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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