В Кремле в двух словах оценили современный этап в истории России

Песков заявил об «ответственном моменте» в истории России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков заявил об «ответственном моменте» в российской истории Фото:

Россия сейчас проходит достаточно сложный и ответственный этап своей истории. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что самое главное — это ответственный момент, через который мы все проходим [в истории России]. Момент очень сложный», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Россия сейчас проходит достаточно сложный и ответственный этап своей истории. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Вы знаете, что самое главное — это ответственный момент, через который мы все проходим [в истории России]. Момент очень сложный», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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