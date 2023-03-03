Упавший в Енакиево военный самолет полностью сгорел

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Пожарные закончили тушение военного самолета Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военный самолет, который упал в Енакиево Донецкой народной республики (ДНР), полностью сгорел. Пожарные закончили тушение огня, на земле никто не пострадал.

«Дымящийся остов самолета находится на окраине села Дружное в окрестностях Енакиево, пожарные закончили его тушить», — передает корреспондент РИА Новости с места событий. Он также отметил, что самолет упал в безлюдное место, однако доступ к нему осложнен из-за разорвавшегося боекомплекта.

Уточняется, что летчики успели катапультироваться. Однако точное их местоположение пока не известно. Принадлежность самолета сложно установить из-за того, что он сгорел.

Сегодня, 3 марта, в Енакиево произошло крушение самолета. Телеканал 360 передает, что самолет упал в месте, где находится фермерское хозяйство.

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Военный самолет, который упал в Енакиево Донецкой народной республики (ДНР), полностью сгорел. Пожарные закончили тушение огня, на земле никто не пострадал. «Дымящийся остов самолета находится на окраине села Дружное в окрестностях Енакиево, пожарные закончили его тушить», — передает корреспондент РИА Новости с места событий. Он также отметил, что самолет упал в безлюдное место, однако доступ к нему осложнен из-за разорвавшегося боекомплекта. Уточняется, что летчики успели катапультироваться. Однако точное их местоположение пока не известно. Принадлежность самолета сложно установить из-за того, что он сгорел. Сегодня, 3 марта, в Енакиево произошло крушение самолета. Телеканал 360 передает, что самолет упал в месте, где находится фермерское хозяйство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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