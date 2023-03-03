Над российским городом в ДНР сбили самолет. Фото, видео

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Городской жанр. Пермь, миг-31, истребитель, самолет
Принадлежность самолета устанавливается, сообщил Роман Храменков (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный самолет упал на территорию Донецкой области, в подконтрольным Россией Енакеиво. Об этом сообщил мэр Енакиево Роман Храменков.

«Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц», — написал Роман Храменков в своем telegram-канале. Отмечается, что принадлежность и тип самолета еще устанавливается.

ДНР вошла в состав России в 2022 году во время референдума. На данный момент Россия не контролирует всю территорию ДНР из-за спецоперации. ВСУ почти ежедневно обстреливают город Енакеиво. 16 февраля украинские бойцы уничтожили лицей информационных технологий, сообщает «Телеканал 360».

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Военный самолет упал на территорию Донецкой области, в подконтрольным Россией Енакеиво. Об этом сообщил мэр Енакиево Роман Храменков. «Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц», — написал Роман Храменков в своем telegram-канале. Отмечается, что принадлежность и тип самолета еще устанавливается. ДНР вошла в состав России в 2022 году во время референдума. На данный момент Россия не контролирует всю территорию ДНР из-за спецоперации. ВСУ почти ежедневно обстреливают город Енакеиво. 16 февраля украинские бойцы уничтожили лицей информационных технологий, сообщает «Телеканал 360».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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