Принадлежность самолета устанавливается, сообщил Роман Храменков (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военный самолет упал на территорию Донецкой области, в подконтрольным Россией Енакеиво. Об этом сообщил мэр Енакиево Роман Храменков.
«Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц», — написал Роман Храменков в своем
ДНР вошла в состав России в 2022 году во время референдума. На данный момент Россия не контролирует всю территорию ДНР из-за спецоперации. ВСУ почти ежедневно обстреливают город Енакеиво. 16 февраля украинские бойцы уничтожили лицей информационных технологий, сообщает «Телеканал 360».
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