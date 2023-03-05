Экс-советник президента Кучмы описал украинский конфликт известной фразой

Экс-советник президента Кучмы описал ситуацию на Украине словами про спасение утопающих

05 марта 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Украина должна сама спасти себя, считает Олег Соскин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин процитировал роман «Двенадцать стульев», когда комментировал обстановку на Украине. По его словам, Украина должна сама заниматься своим спасением. «Ничего хорошего на Украине не будет. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — заявил Соскин в видео на своем youtube-канале . По его словам, власти Украины не оказывают должной поддержки населению и пытаются нажиться на происходящем. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что на севере, западе, юге и востоке страны складывается тяжелая обстановка. Украинская армия скоро начнет просить о мире из-за ситуации на фронте, сказал URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что единственный вариант завершения конфликта на Украине — мирное урегулирование.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин процитировал роман «Двенадцать стульев», когда комментировал обстановку на Украине. По его словам, Украина должна сама заниматься своим спасением. «Ничего хорошего на Украине не будет. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — заявил Соскин в видео на своем youtube-канале. По его словам, власти Украины не оказывают должной поддержки населению и пытаются нажиться на происходящем. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что на севере, западе, юге и востоке страны складывается тяжелая обстановка. Украинская армия скоро начнет просить о мире из-за ситуации на фронте, сказал URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что единственный вариант завершения конфликта на Украине — мирное урегулирование.