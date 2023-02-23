Полковник Матвийчук: скоро ВСУ начнут просить о мире

24 февраля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Техника с Запада не успевает добраться до украинских бойцов, сказал Анатолий Матвийчук Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ в ближайшее время должны попросить о мире, поскольку ситуация на фронте складывается не в их пользу. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Сейчас на фронте ситуация такова, что в ближайшее время ВСУ должны будут запросить или мира, или я не знаю, что они должны будут делать. Техника, которая идет с Запада, не успевает подойти к ним. Они несут страшные потери. Они исчисляются уже не десятками, сотнями человек в сутки. Особенно эти потери страшны возле Угледара и Артемовска», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, не стоит ожидать наступательных действий со стороны ВСУ. «Ни в лево, ни в право они не двигаются. То есть, скорее всего, неделя, максимум две, и мы возьмем эти районы. О каком наступлении может быть речь. Да ни о каком. Успехов нет. Резервов нет. Техники и вооружения нет. Решение о наступлении — это самоубийство», — объяснил собеседник URA.RU. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов завершить конфликт с Россией только на условиях «формулы мира», предложенной президентом Владимиром Зеленским. Они включают в себя требование о выводе российской армии и прекращении боевых действий, а также восстановление территориального суверенитета страны в пределах международно признанных границ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ в ближайшее время должны попросить о мире, поскольку ситуация на фронте складывается не в их пользу. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Сейчас на фронте ситуация такова, что в ближайшее время ВСУ должны будут запросить или мира, или я не знаю, что они должны будут делать. Техника, которая идет с Запада, не успевает подойти к ним. Они несут страшные потери. Они исчисляются уже не десятками, сотнями человек в сутки. Особенно эти потери страшны возле Угледара и Артемовска», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, не стоит ожидать наступательных действий со стороны ВСУ. «Ни в лево, ни в право они не двигаются. То есть, скорее всего, неделя, максимум две, и мы возьмем эти районы. О каком наступлении может быть речь. Да ни о каком. Успехов нет. Резервов нет. Техники и вооружения нет. Решение о наступлении — это самоубийство», — объяснил собеседник URA.RU. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов завершить конфликт с Россией только на условиях «формулы мира», предложенной президентом Владимиром Зеленским. Они включают в себя требование о выводе российской армии и прекращении боевых действий, а также восстановление территориального суверенитета страны в пределах международно признанных границ.