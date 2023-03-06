Диетолог рассказала, как перестать толстеть после 40 лет

Диетолог Пегова: похудеть после 40 помогут тренировки и медитации

06 марта 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Для похудения стоит заняться спортом, посоветовала Евгения Пегова Фото: Александр Мамаев © URA.RU Чтобы похудеть в возрасте после 40 лет, стоит сократить свой рацион питания на 10%. Справиться с лишним весом также помогут медитация и тренировки. Об этом рассказала врач-диетолог Евгения Пегова. «Дело в том, что после 40 лет наш метаболизм замедляется, чтобы сохранить прежний вес, нужно уменьшить потребление калорий примерно на 10%. Это не так много, но если этого не сделать, то уже через год неприятные изменения фигуры будут заметны», — сообщила Евгения Пегова в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она отметила, что после 40 лет метаболизм в организме человека начинает работать хуже. Также диетолог призвала следить за физическим здоровьем и заниматься спортом. Евгения Пегова добавила, что чаще всего лишний вес возникает из-за стресса. Поэтому, чтобы успокоится, следует попробовать медитации. Однако такие советы могут не принести результата, если человек испытывает проблемы с гормонами. Диетолог обратила внимание, что гормональный фон меняется, поэтому стоит обратиться к эндокринологу за консультацией.

Чтобы похудеть в возрасте после 40 лет, стоит сократить свой рацион питания на 10%. Справиться с лишним весом также помогут медитация и тренировки. Об этом рассказала врач-диетолог Евгения Пегова. «Дело в том, что после 40 лет наш метаболизм замедляется, чтобы сохранить прежний вес, нужно уменьшить потребление калорий примерно на 10%. Это не так много, но если этого не сделать, то уже через год неприятные изменения фигуры будут заметны», — сообщила Евгения Пегова в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она отметила, что после 40 лет метаболизм в организме человека начинает работать хуже. Также диетолог призвала следить за физическим здоровьем и заниматься спортом. Евгения Пегова добавила, что чаще всего лишний вес возникает из-за стресса. Поэтому, чтобы успокоится, следует попробовать медитации. Однако такие советы могут не принести результата, если человек испытывает проблемы с гормонами. Диетолог обратила внимание, что гормональный фон меняется, поэтому стоит обратиться к эндокринологу за консультацией.