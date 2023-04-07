SHOT: в Москве мужчина с пистолетом пытался прорваться в Минобороны РФ

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Мужчина был вооружен пистолетом Фото:

Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию главного здания Минобороны России в Москве. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«40-летнего Дмитрия Б. заметили у здания на Фрунзенской набережной. Он что-то громко кричал и пытался пройти на территорию», — говорится в сообщении.

Полиция задержала злоумышленника, конфисковала пистолет и доставила в отдел. На него составили протокол за мелкое хулиганство.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, а также в ГУ МВД России по городу Москве. Ответ ожидается.

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Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию главного здания Минобороны России в Москве. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «40-летнего Дмитрия Б. заметили у здания на Фрунзенской набережной. Он что-то громко кричал и пытался пройти на территорию», — говорится в сообщении. Полиция задержала злоумышленника, конфисковала пистолет и доставила в отдел. На него составили протокол за мелкое хулиганство. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, а также в ГУ МВД России по городу Москве. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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