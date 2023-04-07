SHOT: в Москве мужчина с пистолетом пытался прорваться в Минобороны РФ

Мужчина был вооружен пистолетом
Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию главного здания Минобороны России в Москве. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«40-летнего Дмитрия Б. заметили у здания на Фрунзенской набережной. Он что-то громко кричал и пытался пройти на территорию», — говорится в сообщении.
Полиция задержала злоумышленника, конфисковала пистолет и доставила в отдел. На него составили протокол за мелкое хулиганство.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, а также в ГУ МВД России по городу Москве. Ответ ожидается.
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