SHOT: в Москве мужчина с пистолетом пытался прорваться в Минобороны РФ

07 апреля 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Мужчина был вооружен пистолетом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию главного здания Минобороны России в Москве. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «40-летнего Дмитрия Б. заметили у здания на Фрунзенской набережной. Он что-то громко кричал и пытался пройти на территорию», — говорится в сообщении. Полиция задержала злоумышленника, конфисковала пистолет и доставила в отдел. На него составили протокол за мелкое хулиганство. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, а также в ГУ МВД России по городу Москве. Ответ ожидается.

Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию главного здания Минобороны России в Москве. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «40-летнего Дмитрия Б. заметили у здания на Фрунзенской набережной. Он что-то громко кричал и пытался пройти на территорию», — говорится в сообщении. Полиция задержала злоумышленника, конфисковала пистолет и доставила в отдел. На него составили протокол за мелкое хулиганство. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, а также в ГУ МВД России по городу Москве. Ответ ожидается.