La Repubblica: установлены личности, оказавшие помощь в побеге сыну губернатора Усса

13 апреля 2023 в 01:46 Размер текста - 17 +

В деле о побеге сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема появились новые подробности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Итальянские следователи установили личности 4—5 человек, которые, предположительно, помогли сыну губернатора Красноярского края Александра Усса Артему сбежать из-под домашнего ареста в Милане. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica. Прокуратура Милана полагает, что Усс за несколько часов покинул Италию на автомобиле, сменив несколько машин, личности 4—5 человек, которые, предположительно помогли Уссу сбежать установлены, пишет Repubblica. Следователи считают, что он отправился в Словению, а затем в Сербию, откуда якобы мог вылететь на самолете в Россию. По данным издания, Уссу помогала группа «из менее чем десяти человек». Артем Усс сбежал из миланского пригорода, где находился под домашним арестом в ожидании экстрадиции в Соединенные Штаты Америки. Власти США обвинили Усса в отмывании денег, а также в уклонении от санкций. Итальянская полиция заявляла, что Уссу удалось сломать браслет и пересечь границу страны, передает RT. В настоящее время Усс находится в России, о своем местонахождении он сам рассказал журналистам РИА Новости.

Итальянские следователи установили личности 4—5 человек, которые, предположительно, помогли сыну губернатора Красноярского края Александра Усса Артему сбежать из-под домашнего ареста в Милане. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica. Прокуратура Милана полагает, что Усс за несколько часов покинул Италию на автомобиле, сменив несколько машин, личности 4—5 человек, которые, предположительно помогли Уссу сбежать установлены, пишет Repubblica. Следователи считают, что он отправился в Словению, а затем в Сербию, откуда якобы мог вылететь на самолете в Россию. По данным издания, Уссу помогала группа «из менее чем десяти человек». Артем Усс сбежал из миланского пригорода, где находился под домашним арестом в ожидании экстрадиции в Соединенные Штаты Америки. Власти США обвинили Усса в отмывании денег, а также в уклонении от санкций. Итальянская полиция заявляла, что Уссу удалось сломать браслет и пересечь границу страны, передает RT. В настоящее время Усс находится в России, о своем местонахождении он сам рассказал журналистам РИА Новости.