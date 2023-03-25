В Италии рассказали, как сыну российского губернатора удалось сбежать из-под ареста

25 марта 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Артем Усс сломал браслет во время домашнего ареста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сбежавший сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем мог сломать браслет и быстро пересечь итальянскую границу. Об этом заявил генсек профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Альдо Ди Джакомо. «Сломать браслет нетрудно, особенно для тех, у кого есть деньги. Он подсоединен к центральной консоли внутри дома и имеет радиус действия, за который нельзя выходить. Существует возможность дезактивировать систему», — цитирует РИА Новости Ди Джакомо. По его словам, после взлома браслета есть семь минут, чтобы скрыться. В Италии за это время можно пересечь границу на автомобиле. Также Усс мог использовать частный самолет. При этом из Милана можно быстро уехать сразу в несколько стран, сказал Ди Джамо. Он считает, что Усса больше не смогут найти, так как, вероятно, тот спланировал свой побег. В прошлом году Артема Усса и еще пять россиян обвинили в США в уклонении от санкций, отмывании денег, контрабанде нефти компании из Венесуэлы и передаче продукции двойного назначения. МВД РФ объявило в розыск Усса-младшего, передает Vse42.ru. Его задержали по ордеру США в аэропорту Милана, когда он пытался улететь в Турцию. В декабре сына губернатора перевели под домашний арест. На этой неделе стало известно о его побеге, сообщает деловое издание «Взгляд». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сбежавший сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем мог сломать браслет и быстро пересечь итальянскую границу. Об этом заявил генсек профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Альдо Ди Джакомо. «Сломать браслет нетрудно, особенно для тех, у кого есть деньги. Он подсоединен к центральной консоли внутри дома и имеет радиус действия, за который нельзя выходить. Существует возможность дезактивировать систему», — цитирует РИА Новости Ди Джакомо. По его словам, после взлома браслета есть семь минут, чтобы скрыться. В Италии за это время можно пересечь границу на автомобиле. Также Усс мог использовать частный самолет. При этом из Милана можно быстро уехать сразу в несколько стран, сказал Ди Джамо. Он считает, что Усса больше не смогут найти, так как, вероятно, тот спланировал свой побег. В прошлом году Артема Усса и еще пять россиян обвинили в США в уклонении от санкций, отмывании денег, контрабанде нефти компании из Венесуэлы и передаче продукции двойного назначения. МВД РФ объявило в розыск Усса-младшего, передает Vse42.ru. Его задержали по ордеру США в аэропорту Милана, когда он пытался улететь в Турцию. В декабре сына губернатора перевели под домашний арест. На этой неделе стало известно о его побеге, сообщает деловое издание «Взгляд».