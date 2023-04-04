Сбежавший из-под ареста в Италии сын губернатора Усса вернулся в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
Сын красноярского губернатора Артем Усс вернулся в Россию Фото:

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем находится в России. Об этом сын главы региона сообщил журналистам РИА Новости.

«Артем Усс […] сейчас находится в России», — передают РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Александра Усса подтвердил эту информацию. Артем Усс рассказал, что сбежал из-под домашнего ареста, потому что не верит в итальянское правосудие.

Артем Усс сбежал из миланского пригорода, где находился под домашним арестом в ожидании экстрадиции в Соединенные Штаты. Правительство США обвиняло Усса в контрабанде нефти и отмывании денег, а также в уклонении от санкций. Итальянская полиция сообщила, что Усс просто сломал браслет и пересек границу страны, передает RT.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем находится в России. Об этом сын главы региона сообщил журналистам РИА Новости. «Артем Усс […] сейчас находится в России», — передают РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Александра Усса подтвердил эту информацию. Артем Усс рассказал, что сбежал из-под домашнего ареста, потому что не верит в итальянское правосудие. Артем Усс сбежал из миланского пригорода, где находился под домашним арестом в ожидании экстрадиции в Соединенные Штаты. Правительство США обвиняло Усса в контрабанде нефти и отмывании денег, а также в уклонении от санкций. Итальянская полиция сообщила, что Усс просто сломал браслет и пересек границу страны, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...