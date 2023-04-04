Сбежавший из-под ареста в Италии сын губернатора Усса вернулся в Россию

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем находится в России. Об этом сын главы региона сообщил журналистам РИА Новости.
«Артем Усс […] сейчас находится в России», — передают РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Александра Усса подтвердил эту информацию. Артем Усс рассказал, что сбежал из-под домашнего ареста, потому что не верит в итальянское правосудие.
Артем Усс сбежал из миланского пригорода, где находился под домашним арестом в ожидании экстрадиции в Соединенные Штаты. Правительство США обвиняло Усса в контрабанде нефти и отмывании денег, а также в уклонении от санкций. Итальянская полиция сообщила, что Усс просто сломал браслет и пересек границу страны, передает RT.
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