Челябинский депутат-фронтовик поблагодарил волонтеров за бензогенераторы. Фото

14 апреля 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Бензогенераторы очень нужны на передовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников поблагодарил жителя Озерска за генераторы, отправленные на передовую. Об этом он написал в соцсетях. «Андрей Владимирович Слышев из Озерска в сборе груза для передовой участвует постоянно. Его сегодняшний вклад — три бензогенератора, которые в любых условиях обеспечат энергией необходимые для работы разведчиков гаджеты», — рассказал Колесников в своем Telegram-канале. Парламентарий от имени всех бойцов поблагодарил челябинца за помощь и подчеркнул, что такая забота бесценна. Он добавил, что следующая отправка грузов намечена на конец мая, поэтому есть время собрать нужные вещи для фронта. Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Данное подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников. На фронт отправлены три бензиновых генератора Telegram-канал Олега Колесникова

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников поблагодарил жителя Озерска за генераторы, отправленные на передовую. Об этом он написал в соцсетях. «Андрей Владимирович Слышев из Озерска в сборе груза для передовой участвует постоянно. Его сегодняшний вклад — три бензогенератора, которые в любых условиях обеспечат энергией необходимые для работы разведчиков гаджеты», — рассказал Колесников в своем Telegram-канале. Парламентарий от имени всех бойцов поблагодарил челябинца за помощь и подчеркнул, что такая забота бесценна. Он добавил, что следующая отправка грузов намечена на конец мая, поэтому есть время собрать нужные вещи для фронта. Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Данное подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников.