14 апреля 2023

Челябинский депутат-фронтовик поблагодарил волонтеров за бензогенераторы. Фото

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Окопы подразделения "Пятнашка" на передовой. Марьинка, окоп
Бензогенераторы очень нужны на передовой Фото:
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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников поблагодарил жителя Озерска за генераторы, отправленные на передовую. Об этом он написал в соцсетях.

«Андрей Владимирович Слышев из Озерска в сборе груза для передовой участвует постоянно. Его сегодняшний вклад — три бензогенератора, которые в любых условиях обеспечат энергией необходимые для работы разведчиков гаджеты», — рассказал Колесников в своем Telegram-канале.

Парламентарий от имени всех бойцов поблагодарил челябинца за помощь и подчеркнул, что такая забота бесценна. Он добавил, что следующая отправка грузов намечена на конец мая, поэтому есть время собрать нужные вещи для фронта.

Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Данное подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников.

На фронт отправлены три бензиновых генератора
На фронт отправлены три бензиновых генератора

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников поблагодарил жителя Озерска за генераторы, отправленные на передовую. Об этом он написал в соцсетях. «Андрей Владимирович Слышев из Озерска в сборе груза для передовой участвует постоянно. Его сегодняшний вклад — три бензогенератора, которые в любых условиях обеспечат энергией необходимые для работы разведчиков гаджеты», — рассказал Колесников в своем Telegram-канале. Парламентарий от имени всех бойцов поблагодарил челябинца за помощь и подчеркнул, что такая забота бесценна. Он добавил, что следующая отправка грузов намечена на конец мая, поэтому есть время собрать нужные вещи для фронта. Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Данное подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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