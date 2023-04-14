Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников поблагодарил жителя Озерска за генераторы, отправленные на передовую. Об этом он написал в соцсетях.
«Андрей Владимирович Слышев из Озерска в сборе груза для передовой участвует постоянно. Его сегодняшний вклад — три бензогенератора, которые в любых условиях обеспечат энергией необходимые для работы разведчиков гаджеты», — рассказал Колесников в своем Telegram-канале.
Парламентарий от имени всех бойцов поблагодарил челябинца за помощь и подчеркнул, что такая забота бесценна. Он добавил, что следующая отправка грузов намечена на конец мая, поэтому есть время собрать нужные вещи для фронта.
Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Данное подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников.
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