Президент Путин наградил мэра Тюмени Кухарука

Мэр Тюмени Руслан Кухарук получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
«Благодарственным письмом президента Российской Федерации „За активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации“ награжден глава Тюмени Руслан Кухарук», — рассказали в пресс-службе. Кроме того, аналогичную благодарность получил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Ранее агентство писало, что Кухарук вошел в новый состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте России. На заседании Совета 20 апреля глава Тюмени попросил Путина списать долги муниципалитетов.
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