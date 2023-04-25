Президент Путин наградил мэра Тюмени Кухарука

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, кухарук руслан
Руслан Кухарук получил благодарность президента России Фото:

Мэр Тюмени Руслан Кухарук получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

«Благодарственным письмом президента Российской Федерации „За активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации“ награжден глава Тюмени Руслан Кухарук», — рассказали в пресс-службе. Кроме того, аналогичную благодарность получил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Ранее агентство писало, что Кухарук вошел в новый состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте России. На заседании Совета 20 апреля глава Тюмени попросил Путина списать долги муниципалитетов.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Тюмени Руслан Кухарук получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. «Благодарственным письмом президента Российской Федерации „За активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации“ награжден глава Тюмени Руслан Кухарук», — рассказали в пресс-службе. Кроме того, аналогичную благодарность получил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Ранее агентство писало, что Кухарук вошел в новый состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте России. На заседании Совета 20 апреля глава Тюмени попросил Путина списать долги муниципалитетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...