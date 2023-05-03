Американский журналист назвал цель атаки ВСУ на Кремль

19Fortyfive: атакой на Кремль ВСУ пытались подтолкнуть РФ к неразумному нападению

04 мая 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Военные силы Украины (ВСУ) совершили попытку атаки на Кремль для того, чтобы сподвигнуть Россию к «неразумному нападению» в преддверии прибытия украинских войск. Такое предположение высказал эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли. «Украинцы, возможно, захотели подтолкнуть русских к какому-то неразумному нападению в преддверии долгожданного украинского прибытия», — написал Роберт Фарли в статье для 19Fortyfive. «Если предположить, что Украина запустила этот беспилотник [для того], чтобы вынудить Россию переориентировать свои средства противовоздушной обороны с фронта», — задумался журналист. «Россия, безусловно, захочет упреждающе сорвать любые дополнительные атаки на Москву», — отметил он. «Россия, в конце концов, великая держава», — резюмировал Роберт Фарли. По его словам, преимущество российских войск перед украинскими заключается в том, что они могут извлекать и контролировать обломки любых беспилотников. Украинские беспилотники совершили попытку атаки на Кремль в ночь на 3 мая. Президент России Владимир Путин не пострадал, так как работал в Ново-Огарево, в своей подмосковной резиденции. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина отрицает свою причастность к ночной атаке беспилотниками по Кремлю. Военный аналитик Игорь Коротченко убежден, что за атакой беспилотников на Кремль стоит украинский президент Владимир Зеленский. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, контрнаступление ВСУ началось.