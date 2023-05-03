Военный аналитик раскрыл, кто стоит за атакой беспилотников на Кремль

Атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кремль была возможна только с санкции президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил военный аналитик Игорь Коротченко.
«По экспертным оценкам, за попыткой его проведения стоит Главное управление разведки минобороны Украины, санкцию на такую операцию мог дать только и исключительно президент Украины Владимир Зеленский», — сообщил Игорь Коротченко РИА Новости. Он отметил, что факт атаки является неоспоримым, а ее целью являлось устранение президента РФ Владимира Путина, что является терактом с точки зрения законодательства.
Ранее URA.RU рассказало, что в ночь на 3 мая украинские БПЛА попытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Путин не пострадал ходе атаки. Власти Украины отрицают свою причастность к данной акции. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Терроризм».
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