«Известия»: в России разработали единые меры поддержки многодетных

18 мая 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

Поддержка многодетных будет единой для всех субъектов РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство РФ рассмотрит проект, который установит единый для всех регионов статус многодетных семей. Это позволит получать меры поддержки вне зависимости от субъекта проживания. «Считаем, что действительно нужно установить единый подход к установлению статуса и гарантиям многодетных семей. Полагаем правильным определение, что многодетная семья — это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая тех, кто находится под опекой», — рассказала «Известиям» замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда Елена Семенова. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко считает, что единый статус должен обеспечить реализацию мер поддержки во всех регионах. При этом не препятствовать желанию регионов расширять собственные меры поддержки. Введение общего для всех регионов статуса позволит многодетным семьям получать базовую помощь вне зависимости от региона проживания, замечает зампред Госдумы Анна Кузнецова. «Нужно также вводить прогрессивную систему социальной поддержки семей по принципу «плюс ребенок — плюс ресурс», — добавила изданию Кузнецова. Ранее с инициативой зачислять абитуриентов из многодетных семей на бюджет, выступила партия «Справедливая Россия — За Правду». По мнению депутатов фракции, это позволит через пять лет окупить вложение для государства налогами, которые молодой специалист будет начислять с зарплаты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ рассмотрит проект, который установит единый для всех регионов статус многодетных семей. Это позволит получать меры поддержки вне зависимости от субъекта проживания. «Считаем, что действительно нужно установить единый подход к установлению статуса и гарантиям многодетных семей. Полагаем правильным определение, что многодетная семья — это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая тех, кто находится под опекой», — рассказала «Известиям» замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда Елена Семенова. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко считает, что единый статус должен обеспечить реализацию мер поддержки во всех регионах. При этом не препятствовать желанию регионов расширять собственные меры поддержки. Введение общего для всех регионов статуса позволит многодетным семьям получать базовую помощь вне зависимости от региона проживания, замечает зампред Госдумы Анна Кузнецова. «Нужно также вводить прогрессивную систему социальной поддержки семей по принципу «плюс ребенок — плюс ресурс», — добавила изданию Кузнецова. Ранее с инициативой зачислять абитуриентов из многодетных семей на бюджет, выступила партия «Справедливая Россия — За Правду». По мнению депутатов фракции, это позволит через пять лет окупить вложение для государства налогами, которые молодой специалист будет начислять с зарплаты.