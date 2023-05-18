В ЛНР сообщили о новой тактике ВСУ из-за нехватки воздушных радаров

В Киеве из-за нехватки вооружений для обнаружения воздушных целей собираются создать посты наблюдения на крышах высотных зданий. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Ввиду нехватки технических средств обнаружения воздушных целей украинское командование приняло решение выставлять посты наблюдения, состоящих из военнослужащих», — передает слова Марочко ТАСС. Он отметил, что на постах будет группа из двух-трех человек с оптическими средствами наблюдения и радиостанциями. При этом, когда воздушная цель будет обнаружена, будут оповещены расчеты зенитных комплексов и запустится РЛС ПВО, сообщил офицер, ссылаясь на данные разведки РФ.
Ранее в Офисе Зеленского сообщили о нехватке оружия для начала контрнаступления. Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинским войскам недостаточно бронетехники и танков.
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