В ЛНР сообщили о новой тактике ВСУ из-за нехватки воздушных радаров

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ будут отслеживать воздушные цели с крыш многоэтажек
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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
ВСУ будут самостоятельно сообщать о воздушных целях, заявил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве из-за нехватки вооружений для обнаружения воздушных целей собираются создать посты наблюдения на крышах высотных зданий. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Ввиду нехватки технических средств обнаружения воздушных целей украинское командование приняло решение выставлять посты наблюдения, состоящих из военнослужащих», — передает слова Марочко ТАСС. Он отметил, что на постах будет группа из двух-трех человек с оптическими средствами наблюдения и радиостанциями. При этом, когда воздушная цель будет обнаружена, будут оповещены расчеты зенитных комплексов и запустится РЛС ПВО, сообщил офицер, ссылаясь на данные разведки РФ.

Ранее в Офисе Зеленского сообщили о нехватке оружия для начала контрнаступления. Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинским войскам недостаточно бронетехники и танков.

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В Киеве из-за нехватки вооружений для обнаружения воздушных целей собираются создать посты наблюдения на крышах высотных зданий. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Ввиду нехватки технических средств обнаружения воздушных целей украинское командование приняло решение выставлять посты наблюдения, состоящих из военнослужащих», — передает слова Марочко ТАСС. Он отметил, что на постах будет группа из двух-трех человек с оптическими средствами наблюдения и радиостанциями. При этом, когда воздушная цель будет обнаружена, будут оповещены расчеты зенитных комплексов и запустится РЛС ПВО, сообщил офицер, ссылаясь на данные разведки РФ. Ранее в Офисе Зеленского сообщили о нехватке оружия для начала контрнаступления. Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинским войскам недостаточно бронетехники и танков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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