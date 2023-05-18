В ЛНР сообщили о новой тактике ВСУ из-за нехватки воздушных радаров Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ будут отслеживать воздушные цели с крыш многоэтажек 18 мая 2023 в 10:16 Размер текста - 17 + ВСУ будут самостоятельно сообщать о воздушных целях, заявил Андрей Марочко Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве из-за нехватки вооружений для обнаружения воздушных целей собираются создать посты наблюдения на крышах высотных зданий. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Ввиду нехватки технических средств обнаружения воздушных целей украинское командование приняло решение выставлять посты наблюдения, состоящих из военнослужащих», — передает слова Марочко ТАСС. Он отметил, что на постах будет группа из двух-трех человек с оптическими средствами наблюдения и радиостанциями. При этом, когда воздушная цель будет обнаружена, будут оповещены расчеты зенитных комплексов и запустится РЛС ПВО, сообщил офицер, ссылаясь на данные разведки РФ. Ранее в Офисе Зеленского сообщили о нехватке оружия для начала контрнаступления. Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинским войскам недостаточно бронетехники и танков. В Киеве из-за нехватки вооружений для обнаружения воздушных целей собираются создать посты наблюдения на крышах высотных зданий. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Ввиду нехватки технических средств обнаружения воздушных целей украинское командование приняло решение выставлять посты наблюдения, состоящих из военнослужащих», — передает слова Марочко ТАСС. Он отметил, что на постах будет группа из двух-трех человек с оптическими средствами наблюдения и радиостанциями. При этом, когда воздушная цель будет обнаружена, будут оповещены расчеты зенитных комплексов и запустится РЛС ПВО, сообщил офицер, ссылаясь на данные разведки РФ. Ранее в Офисе Зеленского сообщили о нехватке оружия для начала контрнаступления. Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинским войскам недостаточно бронетехники и танков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям