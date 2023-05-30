30 мая 2023

Трое детей попали в реанимацию в результате обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделении кардиологии ЦКМСЧ. Магнитогорск, больничный коридор, больница, медсестры, реанимация, каталка больничная
Еще один ребенок до сих пор находится в операционной Фото:

В результате обрушения трибуны в Ростове-на-Дону трое пострадавших детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, одна женщина погибла.

«Трое пострадавших детей находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Двое детей доставлены в реанимацию после проведенных операций», — рассказал дежурный администратор городской больницы №20. Об этом сообщает ТАСС.

Еще один ребенок до сих пор находится в операционной. Его состояние также оценивается как тяжелое. Также одиннадцать пострадавших детей находятся в состоянии средней тяжести. Домой на амбулаторное лечение переведены четыре ребенка.

Ранее на территории гребного канала в Ростове-на-Дону во время соревнования школьников по футболу обрушилась трибуна. Несчастный случай произошел около половины пятого дня по местному времени 30 мая. ЧП произошло из-за сильного ветра, о чем ранее предупреждали сотрудники МЧС.

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В результате обрушения трибуны в Ростове-на-Дону трое пострадавших детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, одна женщина погибла. «Трое пострадавших детей находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Двое детей доставлены в реанимацию после проведенных операций», — рассказал дежурный администратор городской больницы №20. Об этом сообщает ТАСС. Еще один ребенок до сих пор находится в операционной. Его состояние также оценивается как тяжелое. Также одиннадцать пострадавших детей находятся в состоянии средней тяжести. Домой на амбулаторное лечение переведены четыре ребенка. Ранее на территории гребного канала в Ростове-на-Дону во время соревнования школьников по футболу обрушилась трибуна. Несчастный случай произошел около половины пятого дня по местному времени 30 мая. ЧП произошло из-за сильного ветра, о чем ранее предупреждали сотрудники МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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