Трое детей попали в реанимацию в результате обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

31 мая 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

Еще один ребенок до сих пор находится в операционной Фото: Илья Московец © URA.RU В результате обрушения трибуны в Ростове-на-Дону трое пострадавших детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, одна женщина погибла. «Трое пострадавших детей находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Двое детей доставлены в реанимацию после проведенных операций», — рассказал дежурный администратор городской больницы №20. Об этом сообщает ТАСС. Еще один ребенок до сих пор находится в операционной. Его состояние также оценивается как тяжелое. Также одиннадцать пострадавших детей находятся в состоянии средней тяжести. Домой на амбулаторное лечение переведены четыре ребенка. Ранее на территории гребного канала в Ростове-на-Дону во время соревнования школьников по футболу обрушилась трибуна. Несчастный случай произошел около половины пятого дня по местному времени 30 мая. ЧП произошло из-за сильного ветра, о чем ранее предупреждали сотрудники МЧС.

В результате обрушения трибуны в Ростове-на-Дону трое пострадавших детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, одна женщина погибла. «Трое пострадавших детей находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Двое детей доставлены в реанимацию после проведенных операций», — рассказал дежурный администратор городской больницы №20. Об этом сообщает ТАСС. Еще один ребенок до сих пор находится в операционной. Его состояние также оценивается как тяжелое. Также одиннадцать пострадавших детей находятся в состоянии средней тяжести. Домой на амбулаторное лечение переведены четыре ребенка. Ранее на территории гребного канала в Ростове-на-Дону во время соревнования школьников по футболу обрушилась трибуна. Несчастный случай произошел около половины пятого дня по местному времени 30 мая. ЧП произошло из-за сильного ветра, о чем ранее предупреждали сотрудники МЧС.