ЛДПР и СРЗП развивают конфликт из-за выборов губернатора Тюменской области в ХМАО

19 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Источники URA.RU утверждают, что стороны договорились подогревать конфликт Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат думы ХМАО от ЛДПР Михаил Селюков ответил лидеру тюменского отделения СРЗП Владимиру Пискайкину, обвинявшему его в сепаратизме. В ответ на призывы Пискайкина к ФСБ провести проверку законности законопроекта о запрете жителям ХМАО выбирать губернатора Тюменской области, Селюков заявил URA.RU что оппонент пытается воспользоваться ситуацией и повысить свой рейтинг. «Тема очень остро воспринимается, судя по комментариям, заявлениям коллег, постам в telegram-каналах. При всех прочих, никто не объяснил, почему мы выбираем губернатора Тюменской области, а не, например, главу Краснодарского края или Свердловской области. Давайте мы подпишем соглашение с Камчаткой или Калининградом и будем голосовать еще и там. Что же касается Пискайкина, он просто пытается использовать наш законопроект, чтобы заработать себе политические очки в своем регионе. Ну, это его право», — заявил Селюков. Источники агентства сообщают, что стороны могли договориться о взаимовыгодном сотрудничестве и планируют подогревать конфликт. «Поддержание „ссоры“ выгодно обеим сторонам — так ЛДПР сможет привлечь больше внимания к своему законопроекту. Эсеры, выступающие за сохранение выборов губернатора во всей „тюменской матрешке“, в свою очередь рассчитывают прибавить себе бонусы за лояльность областным властям», — сообщает инсайдер. Ранее URA.RU писало, что Пискайкин потребовал проведение проверки ФСБ в отношении Селюкова. Из-за законодательной инициативы югорского парламентария Пискайкин обвинил его в попытке сепаратизма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы ХМАО от ЛДПР Михаил Селюков ответил лидеру тюменского отделения СРЗП Владимиру Пискайкину, обвинявшему его в сепаратизме. В ответ на призывы Пискайкина к ФСБ провести проверку законности законопроекта о запрете жителям ХМАО выбирать губернатора Тюменской области, Селюков заявил URA.RU что оппонент пытается воспользоваться ситуацией и повысить свой рейтинг. «Тема очень остро воспринимается, судя по комментариям, заявлениям коллег, постам в telegram-каналах. При всех прочих, никто не объяснил, почему мы выбираем губернатора Тюменской области, а не, например, главу Краснодарского края или Свердловской области. Давайте мы подпишем соглашение с Камчаткой или Калининградом и будем голосовать еще и там. Что же касается Пискайкина, он просто пытается использовать наш законопроект, чтобы заработать себе политические очки в своем регионе. Ну, это его право», — заявил Селюков. Источники агентства сообщают, что стороны могли договориться о взаимовыгодном сотрудничестве и планируют подогревать конфликт. «Поддержание „ссоры“ выгодно обеим сторонам — так ЛДПР сможет привлечь больше внимания к своему законопроекту. Эсеры, выступающие за сохранение выборов губернатора во всей „тюменской матрешке“, в свою очередь рассчитывают прибавить себе бонусы за лояльность областным властям», — сообщает инсайдер. Ранее URA.RU писало, что Пискайкин потребовал проведение проверки ФСБ в отношении Селюкова. Из-за законодательной инициативы югорского парламентария Пискайкин обвинил его в попытке сепаратизма.