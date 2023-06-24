В Подмосковье отменили все массовые мероприятия из-за мятежа Пригожина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пустой город. Обстановка во время самоизоляции и эпидемии коронавируса. Челябинск, пешеход, эпидемия, лесопарковая улица, дорога, пустой город
В Московской области отменили массовые мероприятия Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В Подмосковье до 1 июля отменили все массовые мероприятия с целью обезопасить граждан на фоне вооруженного восстания, организованного бизнесменом Евгением Пригожиным. Информация опубликована на сайте правительства Московской области.

«Приостановить на территории Московской области в период до 1 июля проведение <…> торжественных, праздничных <…> и иных массовых мероприятий», — говорится в тексте постановления. Также запрещены публичные мероприятия, за исключением тех, что организованы органами государственной власти российской столицы.

Ранее Пригожин заявил, что Минобороны якобы ударило по тыловым позициям его армии. В ведомстве заявили, что слова предпринимателя не соответствуют действительности. Однако основатель частной армии сказал, что уничтожит всех, кто встанет у него на пути.

Позже стало известно, что армия Пригожина вошла на территорию Ростова-на-Дону и захватила здание штаба Южного военного округа. В связи с этим в Москве, Подмосковье и ряде других регионов был введен режим КТО. Также выяснилось, что мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в городе.

О подробностях мятежа Пригожина в круглосуточном режиме читайте в телеграм-канале URA.RU. Подписывайтесь.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Подмосковье до 1 июля отменили все массовые мероприятия с целью обезопасить граждан на фоне вооруженного восстания, организованного бизнесменом Евгением Пригожиным. Информация опубликована на сайте правительства Московской области. «Приостановить на территории Московской области в период до 1 июля проведение <…> торжественных, праздничных <…> и иных массовых мероприятий», — говорится в тексте постановления. Также запрещены публичные мероприятия, за исключением тех, что организованы органами государственной власти российской столицы. Ранее Пригожин заявил, что Минобороны якобы ударило по тыловым позициям его армии. В ведомстве заявили, что слова предпринимателя не соответствуют действительности. Однако основатель частной армии сказал, что уничтожит всех, кто встанет у него на пути. Позже стало известно, что армия Пригожина вошла на территорию Ростова-на-Дону и захватила здание штаба Южного военного округа. В связи с этим в Москве, Подмосковье и ряде других регионов был введен режим КТО. Также выяснилось, что мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...