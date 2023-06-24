В Подмосковье отменили все массовые мероприятия из-за мятежа Пригожина

В Подмосковье до 1 июля отменили все массовые мероприятия с целью обезопасить граждан на фоне вооруженного восстания, организованного бизнесменом Евгением Пригожиным. Информация опубликована на сайте правительства Московской области.
«Приостановить на территории Московской области в период до 1 июля проведение <…> торжественных, праздничных <…> и иных массовых мероприятий», — говорится в тексте постановления. Также запрещены публичные мероприятия, за исключением тех, что организованы органами государственной власти российской столицы.
Ранее Пригожин заявил, что Минобороны якобы ударило по тыловым позициям его армии. В ведомстве заявили, что слова предпринимателя не соответствуют действительности. Однако основатель частной армии сказал, что уничтожит всех, кто встанет у него на пути.
Позже стало известно, что армия Пригожина вошла на территорию Ростова-на-Дону и захватила здание штаба Южного военного округа. В связи с этим в Москве, Подмосковье и ряде других регионов был введен режим КТО. Также выяснилось, что мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в городе.
В Подмосковье до 1 июля отменили все массовые мероприятия с целью обезопасить граждан на фоне вооруженного восстания, организованного бизнесменом Евгением Пригожиным. Информация опубликована на сайте правительства Московской области. «Приостановить на территории Московской области в период до 1 июля проведение <…> торжественных, праздничных <…> и иных массовых мероприятий», — говорится в тексте постановления. Также запрещены публичные мероприятия, за исключением тех, что организованы органами государственной власти российской столицы. Ранее Пригожин заявил, что Минобороны якобы ударило по тыловым позициям его армии. В ведомстве заявили, что слова предпринимателя не соответствуют действительности. Однако основатель частной армии сказал, что уничтожит всех, кто встанет у него на пути. Позже стало известно, что армия Пригожина вошла на территорию Ростова-на-Дону и захватила здание штаба Южного военного округа. В связи с этим в Москве, Подмосковье и ряде других регионов был введен режим КТО. Также выяснилось, что мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в городе.