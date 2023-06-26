«Известия»: россияне массово сдают в аренду автомобили премиум-сегмента

27 июня 2023 в 04:18 Размер текста - 17 +

Премиальный автомобиль, к примеру, Rolls-Royce, можно взять в аренду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители России начали чаще сдавать в аренду премиальные автомобили. С начала года объем таких предложений увеличился на 55 процентов. «Количество обращений в специализированные сервисы с предложением сдать свое премиальное авто в аренду выросло на 55% с начала года. За весь 2022 год число предложений выросло лишь на 10% по сравнению с 2021 годом», — цитируют информацию транспортной компании «ГТК-Холдинг» «Известия». По данным компании, основная масса таких предложений приходится на Москву и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Краснодарский край. При этом средняя стоимость аренды таких марок, как Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Lamborghini, варьируется от 40 до 50 тысяч рублей за сутки, хотя разбег платы может достигать от 10 до 90 тысяч рублей. В компании уточнили, что в первую очередь такие автомобили арендуют для командировок на три-четыре дня, а также для проведения тест-драйва. Иногда премиальный сегмент используется для демонстрации статуса либо на мероприятиях. По данным экспертов, владельцы таких машин покрывают вырученными деньгами стоимость обслуживания и ремонта, гасят кредиты либо организуют пассивный доход. При этом около 47 процентов владельцев проживают не в России. «Автомобили стало очень дорого обслуживать. То, что ранее покупалось для личного пользования, сейчас превратилось в точку убытка. Чтобы как-то отбить покупку дорогого автомобиля, проще сдать его в аренду», — уточнил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Ранее стало известно, что в России могут подешеветь подержанные автомобили премиум-класса. Об этом сообщил директор одного из дилерских центров в стране Николай Баскаков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители России начали чаще сдавать в аренду премиальные автомобили. С начала года объем таких предложений увеличился на 55 процентов. «Количество обращений в специализированные сервисы с предложением сдать свое премиальное авто в аренду выросло на 55% с начала года. За весь 2022 год число предложений выросло лишь на 10% по сравнению с 2021 годом», — цитируют информацию транспортной компании «ГТК-Холдинг» «Известия». По данным компании, основная масса таких предложений приходится на Москву и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Краснодарский край. При этом средняя стоимость аренды таких марок, как Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Lamborghini, варьируется от 40 до 50 тысяч рублей за сутки, хотя разбег платы может достигать от 10 до 90 тысяч рублей. В компании уточнили, что в первую очередь такие автомобили арендуют для командировок на три-четыре дня, а также для проведения тест-драйва. Иногда премиальный сегмент используется для демонстрации статуса либо на мероприятиях. По данным экспертов, владельцы таких машин покрывают вырученными деньгами стоимость обслуживания и ремонта, гасят кредиты либо организуют пассивный доход. При этом около 47 процентов владельцев проживают не в России. «Автомобили стало очень дорого обслуживать. То, что ранее покупалось для личного пользования, сейчас превратилось в точку убытка. Чтобы как-то отбить покупку дорогого автомобиля, проще сдать его в аренду», — уточнил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Ранее стало известно, что в России могут подешеветь подержанные автомобили премиум-класса. Об этом сообщил директор одного из дилерских центров в стране Николай Баскаков.