Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

29 июня 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

ЕС должен условиться о долгосрочной помощи Украине, заявил Олаф Шольц Фото: Bundesregierung\Bergmann Евросоюз готовится к тому, что украинский конфликт затянется надолго. ЕС на ближайшем саммите будет обсуждать поддержку Киева на длительный период. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Нам надо настроиться на то, что это (украинский конфликт — прим. URA.RU) может продлиться долго. <…> Есть повод для обсуждения того, как мы будем организовывать нашу поддержку Украины и в дальнейшем», — сказал Шольц на саммите совета ЕС. Трансляция доступна на официальном сайте Европейского совета. Канцлер уточнил, что Евросоюзу необходимо договориться о «длительном времени» поддержки. Ранее стало известно, что в странах ЕС случился раскол из-за помощи Украине. Послы не смогли договориться, как и где закупать оружие для ВСУ. В середине июня Евросоюз предоставил Киеву 50 миллиардов евро. Однако Украина осталась недовольна таким объемом средств.

Евросоюз готовится к тому, что украинский конфликт затянется надолго. ЕС на ближайшем саммите будет обсуждать поддержку Киева на длительный период. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Нам надо настроиться на то, что это (украинский конфликт — прим. URA.RU) может продлиться долго. <…> Есть повод для обсуждения того, как мы будем организовывать нашу поддержку Украины и в дальнейшем», — сказал Шольц на саммите совета ЕС. Трансляция доступна на официальном сайте Европейского совета. Канцлер уточнил, что Евросоюзу необходимо договориться о «длительном времени» поддержки. Ранее стало известно, что в странах ЕС случился раскол из-за помощи Украине. Послы не смогли договориться, как и где закупать оружие для ВСУ. В середине июня Евросоюз предоставил Киеву 50 миллиардов евро. Однако Украина осталась недовольна таким объемом средств.