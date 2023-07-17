СК опубликовал видео с последствиями теракта на Крымском мосту

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, танкер, башир сафароглу, проект rst22, армада лидер
На кадрах видно последствия взрывов на Крымском мосту Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

Следственный комитет (СК) показал последствия теракта на Крымском мосту. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ведомства.

«Следователи СК России продолжают работу на месте происшествия на Крымском мосту», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. На кадрах частично видны разрушения, возникшие в результате теракта. Военные собирают возможные вещдоки и обследуют машину, где погибли люди.

Украина ночью осуществила теракт на Крымском мосту при помощи двух надводных беспилотников. В результате было повреждено дорожное полотно. Следователи-криминалисты выехали на место ЧП. Возбуждено уголовное дело о терроризме.

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Следственный комитет (СК) показал последствия теракта на Крымском мосту. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ведомства. «Следователи СК России продолжают работу на месте происшествия на Крымском мосту», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. На кадрах частично видны разрушения, возникшие в результате теракта. Военные собирают возможные вещдоки и обследуют машину, где погибли люди. Украина ночью осуществила теракт на Крымском мосту при помощи двух надводных беспилотников. В результате было повреждено дорожное полотно. Следователи-криминалисты выехали на место ЧП. Возбуждено уголовное дело о терроризме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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