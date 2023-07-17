СК опубликовал видео с последствиями теракта на Крымском мосту 17 июля 2023 в 13:41 Размер текста - 17 + На кадрах видно последствия взрывов на Крымском мосту Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета ЧП на Крымском мосту Следственный комитет (СК) показал последствия теракта на Крымском мосту. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ведомства. «Следователи СК России продолжают работу на месте происшествия на Крымском мосту», — говорится в сообщении ведомства в Telegram . На кадрах частично видны разрушения, возникшие в результате теракта. Военные собирают возможные вещдоки и обследуют машину, где погибли люди. Украина ночью осуществила теракт на Крымском мосту при помощи двух надводных беспилотников. В результате было повреждено дорожное полотно. Следователи-криминалисты выехали на место ЧП. Возбуждено уголовное дело о терроризме. Следственный комитет (СК) показал последствия теракта на Крымском мосту. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ведомства. «Следователи СК России продолжают работу на месте происшествия на Крымском мосту», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. На кадрах частично видны разрушения, возникшие в результате теракта. Военные собирают возможные вещдоки и обследуют машину, где погибли люди. Украина ночью осуществила теракт на Крымском мосту при помощи двух надводных беспилотников. В результате было повреждено дорожное полотно. Следователи-криминалисты выехали на место ЧП. Возбуждено уголовное дело о терроризме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям