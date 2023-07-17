СК опубликовал видео с последствиями теракта на Крымском мосту

На кадрах видно последствия взрывов на Крымском мосту
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
Следственный комитет (СК) показал последствия теракта на Крымском мосту. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ведомства.
«Следователи СК России продолжают работу на месте происшествия на Крымском мосту», — говорится в сообщении ведомства в
Украина ночью осуществила теракт на Крымском мосту при помощи двух надводных беспилотников. В результате было повреждено дорожное полотно. Следователи-криминалисты выехали на место ЧП. Возбуждено уголовное дело о терроризме.
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