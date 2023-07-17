Следователи-криминалисты выехали на место ЧП на Крымском мосту

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Виды Москвы, следственный комитет россии, служебная машина
Криминалисты проведут следственные мероприятия на месте ЧП на Крымском мосту Фото:
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ЧП на Крымском мосту

Команда следователей-криминалистов отправилась на место происшествия на Крымском мосту. Они проведут следственные мероприятия.

«Следователи-криминалисты выехали на место ЧП на Крымском мосту», — передает telegram-канал «Крым 24». Там добавили, что криминалисты начнут следственные мероприятия на месте происшествия.

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Команда следователей-криминалистов отправилась на место происшествия на Крымском мосту. Они проведут следственные мероприятия. «Следователи-криминалисты выехали на место ЧП на Крымском мосту», — передает telegram-канал «Крым 24». Там добавили, что криминалисты начнут следственные мероприятия на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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