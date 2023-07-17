Криминалисты проведут следственные мероприятия на месте ЧП на Крымском мосту
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
Команда следователей-криминалистов отправилась на место происшествия на Крымском мосту. Они проведут следственные мероприятия.
«Следователи-криминалисты выехали на место ЧП на Крымском мосту», — передает telegram-канал «Крым 24». Там добавили, что криминалисты начнут следственные мероприятия на месте происшествия.
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