Кадыров заявил, что у «азовцев»* не будет второго шанса сдаться в плен

17 июля 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Кадыров заявил, что «азовцы» подписали себе самый строгий приговор Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У главарей «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) не будет такого же шанса сдаться в плен российским войскам, как это было в Мариуполе. Об этом заявил глава Чечени Рамзан Кадыров, комментируя слова командира спецназа «АХМАТ» Апты Алаудинова. «Полностью согласен с мнением Апты Ароновича по поводу передачи Турцией Украине командиров нацистского батальона „Азов“. Второго такого шанса сдаться в плен нашим войскам у них не будет. Подняв оружие против России во второй раз, они подписали себе самый строгий приговор», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Анкара вернула Киеву боевиков «Азова», в том числе Дениса Прокопенко («Редис»), Святослава Паламаря («Калина») и Сергея Волынского («Волына») в начале июля. Они сдались российским войскам в ходе штурма «Азовстали» в Мариуполе в 2022 году. Затем Россия обменяла на российских военных и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Боевики отправились в Турцию, где, по условиям обмена, и должны были оставаться до окончания СВО. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

У главарей «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) не будет такого же шанса сдаться в плен российским войскам, как это было в Мариуполе. Об этом заявил глава Чечени Рамзан Кадыров, комментируя слова командира спецназа «АХМАТ» Апты Алаудинова. «Полностью согласен с мнением Апты Ароновича по поводу передачи Турцией Украине командиров нацистского батальона „Азов“. Второго такого шанса сдаться в плен нашим войскам у них не будет. Подняв оружие против России во второй раз, они подписали себе самый строгий приговор», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Анкара вернула Киеву боевиков «Азова», в том числе Дениса Прокопенко («Редис»), Святослава Паламаря («Калина») и Сергея Волынского («Волына») в начале июля. Они сдались российским войскам в ходе штурма «Азовстали» в Мариуполе в 2022 году. Затем Россия обменяла на российских военных и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Боевики отправились в Турцию, где, по условиям обмена, и должны были оставаться до окончания СВО. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ