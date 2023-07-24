Эколог Хорошилов назвал главные причины увеличения числа лесных пожаров

Эколог Хорошилов: халатность туристов и охотников приводит к масштабным пожарам в РФ

24 июля 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Расходы на противопожарную охрану выросли в два раза, сказал Андрей Хорошилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Сухие грозы и безответственное поведение людей в лесу приводят к массовым пожарам. Об этом сообщил URA.RU генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес», участник фонда «Сколково», Андрей Хорошилов. «Протяженность территорий, „преклонный“ возраст многих лесных массивов, рост средней температуры и вспышки аномальной жары всегда способствуют неконтролируемому и масштабируемому возгоранию. Человеческий фактор становится дополнительным драйвером, кратно повышающим риски. Зачастую в пожарах обвиняют энергетиков: устаревшие линии ЛЭП, замыкания. Но их роль незначительна. В отличие от сухих гроз или халатности туристов и охотников, вызывающих масштабные пожары, бушующие в дикой тайге», — сказал Андрей Хорошилов. По его словам, есть серьезные проблемы с противопожарными мероприятиями. «Сокращение площади пожаров и принятие превентивных мер — наша „ахиллесова пята“. С 2017 года расходы на противопожарную охрану лесов выросли в 2,1 раза, составив 24,3 млрд рублей. При удвоении финансирования охранных мер мы получили и вдвое больший объем лесных пожаров. Это, безусловно, парадокс. О причинах такой ситуации говорят результаты региональных проверок Счетной Палаты. В результате аудита были выявлены факты ненадлежащего планирования и исполнения противопожарных мероприятий, нарушения регламентов обустройства лесов, сбои в механизмах мониторинга пожарной опасности», — объяснил эксперт. Согласно прогнозу председателя Общественного совета при Минприроды РФ Александра Закондырина, вторая волна лесных пожаров ожидается в России в июле — августе. Загрязнение лесов различным мусором может стать причиной возникновения природного пожара, отметил эколог Илья Рабальченко. Профессор института прикладной экологии Павел Сухонин подчеркнул, что на восстановление сгоревшего леса потребуется от 30 до 50 лет Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сухие грозы и безответственное поведение людей в лесу приводят к массовым пожарам. Об этом сообщил URA.RU генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес», участник фонда «Сколково», Андрей Хорошилов. «Протяженность территорий, „преклонный“ возраст многих лесных массивов, рост средней температуры и вспышки аномальной жары всегда способствуют неконтролируемому и масштабируемому возгоранию. Человеческий фактор становится дополнительным драйвером, кратно повышающим риски. Зачастую в пожарах обвиняют энергетиков: устаревшие линии ЛЭП, замыкания. Но их роль незначительна. В отличие от сухих гроз или халатности туристов и охотников, вызывающих масштабные пожары, бушующие в дикой тайге», — сказал Андрей Хорошилов. По его словам, есть серьезные проблемы с противопожарными мероприятиями. «Сокращение площади пожаров и принятие превентивных мер — наша „ахиллесова пята“. С 2017 года расходы на противопожарную охрану лесов выросли в 2,1 раза, составив 24,3 млрд рублей. При удвоении финансирования охранных мер мы получили и вдвое больший объем лесных пожаров. Это, безусловно, парадокс. О причинах такой ситуации говорят результаты региональных проверок Счетной Палаты. В результате аудита были выявлены факты ненадлежащего планирования и исполнения противопожарных мероприятий, нарушения регламентов обустройства лесов, сбои в механизмах мониторинга пожарной опасности», — объяснил эксперт. Согласно прогнозу председателя Общественного совета при Минприроды РФ Александра Закондырина, вторая волна лесных пожаров ожидается в России в июле — августе. Загрязнение лесов различным мусором может стать причиной возникновения природного пожара, отметил эколог Илья Рабальченко. Профессор института прикладной экологии Павел Сухонин подчеркнул, что на восстановление сгоревшего леса потребуется от 30 до 50 лет