Хинштейн связал нездоровую ситуацию со свободой слова в Хакасии с действиями властей региона

27 июля 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Александр Хинштейн назвал тревожной ситуацию со свободой слова в Хакасии Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Хакасии на одном из основных каналов большинство сюжетов посвящено действующему главе республики от КПРФ Валентину Коновалову. Так он ограничивает появление в СМИ своего главного конкурента Сергея Сокола, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. При этом журналисты республики не раз просили защитить их от давления со стороны нынешней власти региона. По словам представителей КПРФ, нынешнему губернатору не дают права на свободу слова, ограничивая его в эфире. Однако, как отмечает Хинштейн, по одному из главных каналов республики показывают репортажи преимущественно о Коновалове. «С начала года Республиканская телевизионная сеть показала о действующем главе 369 положительных и нейтральных сюжетов. А об основном конкуренте Коновалова, депутате Госдумы Соколе, избранном от Республики Хакасия, за это же время было показано 22 сюжета. Из них ровно половина — отрицательные», — рассказал Александр Хинштейн на пресс-конференции ТАСС. При этом глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в Хакасии есть проблема с освещением выборов и Коновалову якобы ограничивают доступ к эфирам. «Ситуация в Хакасии со свободой слова, действительно, тревожная, но вызвана она именно действиями республиканского руководства», — подчеркнул Хинштейн. Уточняется, что еще в 2022 журналисты Хакасии просили защитить их от давления действующих властей республики. В том числе жалобы поступали в комитет Госдумы по информационной политике. Республиканская телевизионная сеть является одним из основных каналов Республики Хакасия. С 1 января 2023 года он показывал сюжеты преимущественно о действующем губернаторе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Хакасии на одном из основных каналов большинство сюжетов посвящено действующему главе республики от КПРФ Валентину Коновалову. Так он ограничивает появление в СМИ своего главного конкурента Сергея Сокола, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. При этом журналисты республики не раз просили защитить их от давления со стороны нынешней власти региона. По словам представителей КПРФ, нынешнему губернатору не дают права на свободу слова, ограничивая его в эфире. Однако, как отмечает Хинштейн, по одному из главных каналов республики показывают репортажи преимущественно о Коновалове. «С начала года Республиканская телевизионная сеть показала о действующем главе 369 положительных и нейтральных сюжетов. А об основном конкуренте Коновалова, депутате Госдумы Соколе, избранном от Республики Хакасия, за это же время было показано 22 сюжета. Из них ровно половина — отрицательные», — рассказал Александр Хинштейн на пресс-конференции ТАСС. При этом глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в Хакасии есть проблема с освещением выборов и Коновалову якобы ограничивают доступ к эфирам. «Ситуация в Хакасии со свободой слова, действительно, тревожная, но вызвана она именно действиями республиканского руководства», — подчеркнул Хинштейн. Уточняется, что еще в 2022 журналисты Хакасии просили защитить их от давления действующих властей республики. В том числе жалобы поступали в комитет Госдумы по информационной политике. Республиканская телевизионная сеть является одним из основных каналов Республики Хакасия. С 1 января 2023 года он показывал сюжеты преимущественно о действующем губернаторе.