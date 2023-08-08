Shot: в Москве голый мужчина с ножом выпал с 26-этажа, убегая от полицейских

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Городские зарисовки. Екатеринбург, открытое окно
Причины падения мужчины из окна устанавливаются Фото:

В одном из московских ЖК голый мужчина с ножом в руках выпал с 26-этажа. Об этом пишет telegram-канал Shot. Причина случившегося — к нему постучались в дверь полицейские.

«Голый мужик с ножом в руке выпал с 26-го этажа, убегая от полицейских, которые ломились к нему в дверь», — пишет telegram-канал. Уточняется, что погибшему было 30 лет. Подробности случившегося сейчас выясняются.

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В одном из московских ЖК голый мужчина с ножом в руках выпал с 26-этажа. Об этом пишет telegram-канал Shot. Причина случившегося — к нему постучались в дверь полицейские. «Голый мужик с ножом в руке выпал с 26-го этажа, убегая от полицейских, которые ломились к нему в дверь», — пишет telegram-канал. Уточняется, что погибшему было 30 лет. Подробности случившегося сейчас выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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