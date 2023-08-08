Shot: в Москве голый мужчина с ножом выпал с 26-этажа, убегая от полицейских

Причины падения мужчины из окна устанавливаются
В одном из московских ЖК голый мужчина с ножом в руках выпал с 26-этажа. Об этом пишет telegram-канал Shot. Причина случившегося — к нему постучались в дверь полицейские.
«Голый мужик с ножом в руке выпал с 26-го этажа, убегая от полицейских, которые ломились к нему в дверь», — пишет telegram-канал. Уточняется, что погибшему было 30 лет. Подробности случившегося сейчас выясняются.
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