CNN: Трамп согласился сдаться властям в тюрьме штата Джорджия

Бывший президент США Дональд Трамп готов добровольно сдаться властям в тюрьме округа Фултон штата Джорджия. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
«Трамп намерен добровольно сдаться властям в тюрьме штата Джорджия», — сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. По словам источника, это произойдет 24 или 25 августа.
Ранее шериф округа Фултон предписал Трампу самостоятельно до 25 августа явиться в тюрьму, где он будет арестован в рамках дела о подрывной деятельности на выборах 2020 года, напоминает RT. Трамп возмутился тому, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок. Он считает, что обвинение сфабриковано и лишить его свободы пытается действующее руководство США. Суммарно бывшему американскому лидеру грозит 700 лет заключения.
Бывший президент США Дональд Трамп готов добровольно сдаться властям в тюрьме округа Фултон штата Джорджия. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Трамп намерен добровольно сдаться властям в тюрьме штата Джорджия», — сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. По словам источника, это произойдет 24 или 25 августа. Ранее шериф округа Фултон предписал Трампу самостоятельно до 25 августа явиться в тюрьму, где он будет арестован в рамках дела о подрывной деятельности на выборах 2020 года, напоминает RT. Трамп возмутился тому, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок. Он считает, что обвинение сфабриковано и лишить его свободы пытается действующее руководство США. Суммарно бывшему американскому лидеру грозит 700 лет заключения.