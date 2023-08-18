CNN: Трамп согласился сдаться властям в тюрьме штата Джорджия 19 августа 2023 в 03:39 Размер текста - 17 + Дональд Трамп готов сдаться властям США в конце следующей неделе Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа Бывший президент США Дональд Трамп готов добровольно сдаться властям в тюрьме округа Фултон штата Джорджия. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Трамп намерен добровольно сдаться властям в тюрьме штата Джорджия», — сообщает CNN , ссылаясь на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. По словам источника, это произойдет 24 или 25 августа. Ранее шериф округа Фултон предписал Трампу самостоятельно до 25 августа явиться в тюрьму, где он будет арестован в рамках дела о подрывной деятельности на выборах 2020 года, напоминает RT. Трамп возмутился тому, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок. Он считает, что обвинение сфабриковано и лишить его свободы пытается действующее руководство США. Суммарно бывшему американскому лидеру грозит 700 лет заключения. Бывший президент США Дональд Трамп готов добровольно сдаться властям в тюрьме округа Фултон штата Джорджия. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Трамп намерен добровольно сдаться властям в тюрьме штата Джорджия», — сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. По словам источника, это произойдет 24 или 25 августа. Ранее шериф округа Фултон предписал Трампу самостоятельно до 25 августа явиться в тюрьму, где он будет арестован в рамках дела о подрывной деятельности на выборах 2020 года, напоминает RT. Трамп возмутился тому, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок. Он считает, что обвинение сфабриковано и лишить его свободы пытается действующее руководство США. Суммарно бывшему американскому лидеру грозит 700 лет заключения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям