18 августа 2023

CNN: Трамп согласился сдаться властям в тюрьме штата Джорджия

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Дональд Трамп готов сдаться властям США в конце следующей неделе Фото:
новость из сюжета
Дело экс-президента США Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп готов добровольно сдаться властям в тюрьме округа Фултон штата Джорджия. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Трамп намерен добровольно сдаться властям в тюрьме штата Джорджия», — сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. По словам источника, это произойдет 24 или 25 августа.

Ранее шериф округа Фултон предписал Трампу самостоятельно до 25 августа явиться в тюрьму, где он будет арестован в рамках дела о подрывной деятельности на выборах 2020 года, напоминает RT. Трамп возмутился тому, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок. Он считает, что обвинение сфабриковано и лишить его свободы пытается действующее руководство США. Суммарно бывшему американскому лидеру грозит 700 лет заключения.

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Бывший президент США Дональд Трамп готов добровольно сдаться властям в тюрьме округа Фултон штата Джорджия. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Трамп намерен добровольно сдаться властям в тюрьме штата Джорджия», — сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. По словам источника, это произойдет 24 или 25 августа. Ранее шериф округа Фултон предписал Трампу самостоятельно до 25 августа явиться в тюрьму, где он будет арестован в рамках дела о подрывной деятельности на выборах 2020 года, напоминает RT. Трамп возмутился тому, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок. Он считает, что обвинение сфабриковано и лишить его свободы пытается действующее руководство США. Суммарно бывшему американскому лидеру грозит 700 лет заключения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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