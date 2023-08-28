Рогов: ВСУ ударили по военно-гражданской администрации Энергодара

28 августа 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Здание атаковал беспилотник (фото из архива) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Здание военно-гражданской администрации Энергодара в Запорожской области подверглось атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Около 10:00 нацисты нанесли удар… по зданию военно-гражданской администрации Энергодара», — написал Рогов в своем telegram-канале. Атаку осуществил беспилотник. По предварительным данным, обошлось без жертв и раненых. Люди из здания эвакуированы.

Здание военно-гражданской администрации Энергодара в Запорожской области подверглось атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Около 10:00 нацисты нанесли удар… по зданию военно-гражданской администрации Энергодара», — написал Рогов в своем telegram-канале. Атаку осуществил беспилотник. По предварительным данным, обошлось без жертв и раненых. Люди из здания эвакуированы.