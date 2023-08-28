Рогов: ВСУ ударили по военно-гражданской администрации Энергодара

Здание атаковал беспилотник (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Здание военно-гражданской администрации Энергодара в Запорожской области подверглось атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Около 10:00 нацисты нанесли удар… по зданию военно-гражданской администрации Энергодара», — написал Рогов в своем telegram-канале. Атаку осуществил беспилотник. По предварительным данным, обошлось без жертв и раненых. Люди из здания эвакуированы.
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