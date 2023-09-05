ВСУ убили жителя Белгородской области

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В результате обстрела ВСУ пострадали два человека (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Мирный житель села Козинка Белгородской области погиб при обстреле Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате повторного обстрела села Козинка Грайворонского городского округа погиб мирный житель», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Кроме того, продолжил губернатор, была ранена женщина, получив минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь.

Украинские боевики регулярно проводят обстрелы приграничных регионов России. Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали шесть человек.

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Мирный житель села Козинка Белгородской области погиб при обстреле Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В результате повторного обстрела села Козинка Грайворонского городского округа погиб мирный житель», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Кроме того, продолжил губернатор, была ранена женщина, получив минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь. Украинские боевики регулярно проводят обстрелы приграничных регионов России. Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали шесть человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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