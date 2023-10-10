10 октября 2023

Премьер-министр Штайе: палестинцам в секторе Газа грозит гуманитарная катастрофа

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Палестинцам в Газе грозит гуманитарная катастрофа Фото:

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил о гуманитарной катастрофе, которая угрожает жителям сектора Газа. Об этом сообщила палестинская пресса.

«Гуманитарная катастрофа угрожает нашему народу в секторе Газа в результате продолжающейся оккупационной агрессии четвертый день подряд», — передает слова Штайе палестинское новостное агентство Wafa. Он призвал к созданию безопасных коридоров для доставки предметов снабжения и медикаментов в сектор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о поддержке Палестины сказал, что Россия поддерживает отношения с обеими сторонами конфликта. Как с Израилем, так и с Палестиной. По словам Пескова, у РФ давние исторические связи с палестинцами, продолжаются различные контакты, в том числе на высоком уровне. Вместе с тем Россию многое объединяет с Израилем, передает Национальная служба новостей.

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Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил о гуманитарной катастрофе, которая угрожает жителям сектора Газа. Об этом сообщила палестинская пресса. «Гуманитарная катастрофа угрожает нашему народу в секторе Газа в результате продолжающейся оккупационной агрессии четвертый день подряд», — передает слова Штайе палестинское новостное агентство Wafa. Он призвал к созданию безопасных коридоров для доставки предметов снабжения и медикаментов в сектор. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о поддержке Палестины сказал, что Россия поддерживает отношения с обеими сторонами конфликта. Как с Израилем, так и с Палестиной. По словам Пескова, у РФ давние исторические связи с палестинцами, продолжаются различные контакты, в том числе на высоком уровне. Вместе с тем Россию многое объединяет с Израилем, передает Национальная служба новостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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