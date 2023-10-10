Премьер-министр Штайе: палестинцам в секторе Газа грозит гуманитарная катастрофа

10 октября 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Палестинцам в Газе грозит гуманитарная катастрофа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил о гуманитарной катастрофе, которая угрожает жителям сектора Газа. Об этом сообщила палестинская пресса. «Гуманитарная катастрофа угрожает нашему народу в секторе Газа в результате продолжающейся оккупационной агрессии четвертый день подряд», — передает слова Штайе палестинское новостное агентство Wafa . Он призвал к созданию безопасных коридоров для доставки предметов снабжения и медикаментов в сектор. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о поддержке Палестины сказал, что Россия поддерживает отношения с обеими сторонами конфликта. Как с Израилем, так и с Палестиной. По словам Пескова, у РФ давние исторические связи с палестинцами, продолжаются различные контакты, в том числе на высоком уровне. Вместе с тем Россию многое объединяет с Израилем, передает Национальная служба новостей.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил о гуманитарной катастрофе, которая угрожает жителям сектора Газа. Об этом сообщила палестинская пресса. «Гуманитарная катастрофа угрожает нашему народу в секторе Газа в результате продолжающейся оккупационной агрессии четвертый день подряд», — передает слова Штайе палестинское новостное агентство Wafa. Он призвал к созданию безопасных коридоров для доставки предметов снабжения и медикаментов в сектор. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о поддержке Палестины сказал, что Россия поддерживает отношения с обеими сторонами конфликта. Как с Израилем, так и с Палестиной. По словам Пескова, у РФ давние исторические связи с палестинцами, продолжаются различные контакты, в том числе на высоком уровне. Вместе с тем Россию многое объединяет с Израилем, передает Национальная служба новостей.