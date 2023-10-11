В московском метро врезались два поезда, машиниста зажало. Видео

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Москва, разное. Москва, метро, студенты, москва, молодая пара
Предварительно из-за столкновения поездов пострадали два человека Фото:

В московском метро на станции «Печатники» столкнулись два поезда. Об этом написали в telegram-канале 112.

«Два поезда столкнулись на станции метро „Печатники“», — передает telegram-канал. Уточняется, что на место следуют экстренные службы. По предварительным данным, два человека пострадали.

В СМИ также написали, что машиниста одного из поездов зажало между вагонами. Сейчас его пытаются извлечь оттуда.

В дептрансе Москвы косвенно подтвердили информацию об инциденте. В ведомстве сообщили, что на Люблинско-Дмитровской линии движение приостановлено. Однако в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.

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В московском метро на станции «Печатники» столкнулись два поезда. Об этом написали в telegram-канале 112. «Два поезда столкнулись на станции метро „Печатники“», — передает telegram-канал. Уточняется, что на место следуют экстренные службы. По предварительным данным, два человека пострадали. В СМИ также написали, что машиниста одного из поездов зажало между вагонами. Сейчас его пытаются извлечь оттуда. В дептрансе Москвы косвенно подтвердили информацию об инциденте. В ведомстве сообщили, что на Люблинско-Дмитровской линии движение приостановлено. Однако в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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