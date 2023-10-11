Предварительно из-за столкновения поездов пострадали два человека
В московском метро на станции «Печатники» столкнулись два поезда. Об этом написали в telegram-канале 112.
«Два поезда столкнулись на станции метро „Печатники“», — передает telegram-канал. Уточняется, что на место следуют экстренные службы. По предварительным данным, два человека пострадали.
В СМИ также написали, что машиниста одного из поездов зажало между вагонами. Сейчас его пытаются извлечь оттуда.
В дептрансе Москвы косвенно подтвердили информацию об инциденте. В ведомстве сообщили, что на Люблинско-Дмитровской линии движение приостановлено. Однако в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.
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