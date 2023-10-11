В московском метро врезались два поезда, машиниста зажало. Видео 11 октября 2023 в 12:47 Размер текста - 17 + Предварительно из-за столкновения поездов пострадали два человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU В московском метро на станции «Печатники» столкнулись два поезда. Об этом написали в telegram-канале 112. «Два поезда столкнулись на станции метро „Печатники“», — передает telegram-канал. Уточняется, что на место следуют экстренные службы. По предварительным данным, два человека пострадали. В СМИ также написали, что машиниста одного из поездов зажало между вагонами. Сейчас его пытаются извлечь оттуда. В дептрансе Москвы косвенно подтвердили информацию об инциденте. В ведомстве сообщили, что на Люблинско-Дмитровской линии движение приостановлено. Однако в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом. В московском метро на станции «Печатники» столкнулись два поезда. Об этом написали в telegram-канале 112. «Два поезда столкнулись на станции метро „Печатники“», — передает telegram-канал. Уточняется, что на место следуют экстренные службы. По предварительным данным, два человека пострадали. В СМИ также написали, что машиниста одного из поездов зажало между вагонами. Сейчас его пытаются извлечь оттуда. В дептрансе Москвы косвенно подтвердили информацию об инциденте. В ведомстве сообщили, что на Люблинско-Дмитровской линии движение приостановлено. Однако в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям