Al Jazeera: в секторе Газа погиб один из лидеров палестинской группировки

Во время обстрела израильской армией в секторе Газа погиб один из лидеров радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» Абдель Рахман Шехаб. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на группировку.
Как сообщает телеканал, Шехаб погиб вместе с родными после удара Израиля по городу Джабалия на севере сектора Газа. О дополнительных данных не сообщается.
Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В результате количество погибших от ударов израильской армии по сектору Газа достигло 1,2 тысячи человек, передает «Национальная служба новостей». Ранее Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об убийстве министра экономики ХАМАСА в секторе Газа Джоада Абу Шамале. Там отметили, что он занимался финансированием терроризма в Газе и за его пределами, а также занимал посты в службе безопасности и руководил операциями против израильского государства.
Во время обстрела израильской армией в секторе Газа погиб один из лидеров радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» Абдель Рахман Шехаб. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на группировку. Как сообщает телеканал, Шехаб погиб вместе с родными после удара Израиля по городу Джабалия на севере сектора Газа. О дополнительных данных не сообщается. Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В результате количество погибших от ударов израильской армии по сектору Газа достигло 1,2 тысячи человек, передает «Национальная служба новостей». Ранее Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об убийстве министра экономики ХАМАСА в секторе Газа Джоада Абу Шамале. Там отметили, что он занимался финансированием терроризма в Газе и за его пределами, а также занимал посты в службе безопасности и руководил операциями против израильского государства.