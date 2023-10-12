Al Jazeera: в секторе Газа погиб один из лидеров палестинской группировки

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Шехаб погиб вместе с родными после удара Израиля по городу Джабалия, сообщает Al Jazeera Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Во время обстрела израильской армией в секторе Газа погиб один из лидеров радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» Абдель Рахман Шехаб. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на группировку.

Как сообщает телеканал, Шехаб погиб вместе с родными после удара Израиля по городу Джабалия на севере сектора Газа. О дополнительных данных не сообщается.

Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В результате количество погибших от ударов израильской армии по сектору Газа достигло 1,2 тысячи человек, передает «Национальная служба новостей». Ранее Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об убийстве министра экономики ХАМАСА в секторе Газа Джоада Абу Шамале. Там отметили, что он занимался финансированием терроризма в Газе и за его пределами, а также занимал посты в службе безопасности и руководил операциями против израильского государства.

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Во время обстрела израильской армией в секторе Газа погиб один из лидеров радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» Абдель Рахман Шехаб. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на группировку. Как сообщает телеканал, Шехаб погиб вместе с родными после удара Израиля по городу Джабалия на севере сектора Газа. О дополнительных данных не сообщается. Военный конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. В результате количество погибших от ударов израильской армии по сектору Газа достигло 1,2 тысячи человек, передает «Национальная служба новостей». Ранее Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об убийстве министра экономики ХАМАСА в секторе Газа Джоада Абу Шамале. Там отметили, что он занимался финансированием терроризма в Газе и за его пределами, а также занимал посты в службе безопасности и руководил операциями против израильского государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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