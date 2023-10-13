Обвиняемый в хищении 1,8 млрд рублей из банка согласился вернуть половину

Фигурантов дела, признавших свою вину, посадили на домашний арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижнем Новгороде из банка «Ассоциация» было похищено более 1,8 млрд рублей. В махинациях обвиняют бывшего главу казначей кредитной организации Владимира Макаревича и соучредителей ПАО «Волга капитал» Павла Увяткина и Станислава Машагина, на чьих счетах оказалась похищенная сумма. В конце концов последний выразил готовность вернуть часть суммы в виде 1 млрд рублей. Об этом рассказал информированный источник.

«Денежная сумма в 1,8 млрд рублей как оказалось исчезли с корреспондентского счета банка в бывшей европейской „дочке“ ВТБ — VTB Bank Europe. По версии следствия, преступление было совершено за спиной ничего не подозревавшего бенефициара банка „Ассоциация“» — пишет « Коммерсант » со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией. Один из фигурантов дела настроен вернуться похищенный 1 млрд рублей.

Увяткина силовики задержали в Нижнем Новгороде, а Машагина сотрудники ФСБ доставили к следователю в Москву, где он и проживает. В Московском райсуде Нижнего Новгорода следствие ходатайствовало об аресте фигурантов дела, но суд решил посадить граждан на домашний арест. «Оба признают свою вину, а Станислав Машагин выразил готовность вернуть часть суммы», — отметил источник.