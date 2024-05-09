В мире Принц Саудовской Аравии поздравил Путина с Днем Победы 09 мая 2024 в 16:32 Размер текста - 17 + Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд обратился к Владимиру Путину в День Победы Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд поздравил президента России Владимира Путина в связи с празднованием Дня Победы. Сообщение принца публикует саудовское агентство новостей (САН). «Король Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю Дня Победы», — передает САН. В своем поздравлении принц пожелал здоровья и благополучия российскому лидеру, а также дальнейшего прогресса и процветания всему российскому народу. Лидеры стран начали поздравлять российского президента с 9 Мая. Российского главу поздравили, например, белорусский президент Александр Лукашенко и глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд поздравил президента России Владимира Путина в связи с празднованием Дня Победы. Сообщение принца публикует саудовское агентство новостей (САН). «Король Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю Дня Победы», — передает САН. В своем поздравлении принц пожелал здоровья и благополучия российскому лидеру, а также дальнейшего прогресса и процветания всему российскому народу. Лидеры стран начали поздравлять российского президента с 9 Мая. Российского главу поздравили, например, белорусский президент Александр Лукашенко и глава Таджикистана Эмомали Рахмон. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям