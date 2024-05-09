Общество Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы 09 мая 2024 в 13:12 Размер текста - 17 + Шойгу поздравил россиян с Днем Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу поздравил россиян с Днем Победы. Согласно его приказу, в Москве и других городах России в 22.00 по местному времени прозвучат праздничные салюты, к которым привлекут воинские части ВС РФ. «Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с общенародным праздником — Днем Победы!», — заявил Шойгу. Он отметил, что ВС РФ сегодня достойно продолжают славные традиции ветеранов ВОВ. Полное поздравление министра обороны страны опубликовано в telegram-канале ведомства. В Москве прошел парад Победы на Красной площади. В нем участвовало девять тысяч военных и 75 единиц техники и вооружения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу поздравил россиян с Днем Победы. Согласно его приказу, в Москве и других городах России в 22.00 по местному времени прозвучат праздничные салюты, к которым привлекут воинские части ВС РФ. «Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с общенародным праздником — Днем Победы!», — заявил Шойгу. Он отметил, что ВС РФ сегодня достойно продолжают славные традиции ветеранов ВОВ. Полное поздравление министра обороны страны опубликовано в telegram-канале ведомства. В Москве прошел парад Победы на Красной площади. В нем участвовало девять тысяч военных и 75 единиц техники и вооружения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям