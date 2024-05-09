Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы

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Парад Победы 2021 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, шойгу сергей
Шойгу поздравил россиян с Днем Победы Фото:

Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу поздравил россиян с Днем Победы. Согласно его приказу, в Москве и других городах России в 22.00 по местному времени прозвучат праздничные салюты, к которым привлекут воинские части ВС РФ.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с общенародным праздником — Днем Победы!», — заявил Шойгу. Он отметил, что ВС РФ сегодня достойно продолжают славные традиции ветеранов ВОВ. Полное поздравление министра обороны страны опубликовано в telegram-канале ведомства.

В Москве прошел парад Победы на Красной площади. В нем участвовало девять тысяч военных и 75 единиц техники и вооружения.

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Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу поздравил россиян с Днем Победы. Согласно его приказу, в Москве и других городах России в 22.00 по местному времени прозвучат праздничные салюты, к которым привлекут воинские части ВС РФ. «Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с общенародным праздником — Днем Победы!», — заявил Шойгу. Он отметил, что ВС РФ сегодня достойно продолжают славные традиции ветеранов ВОВ. Полное поздравление министра обороны страны опубликовано в telegram-канале ведомства. В Москве прошел парад Победы на Красной площади. В нем участвовало девять тысяч военных и 75 единиц техники и вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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