The Guardian: Кэмерон собирается надавить на Запад из-за конфликта на Украине

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Дэвид Кэмерон считает, что страны Запада по вопросам Украины действуют слишком слабо и запоздало Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон собирается призвать страны Запада стать жестче в вопросах конфликта на Украине. По его словам, им стоит извлечь уроки из конфликта двух стран. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

«Нам нужно занять более жесткую позицию в более жестком мире. Если [конфликт] чему-то нас и учит, так это тому, что слишком малые и запоздалые действия только подстегивают [Россию]», — говорится в подготовленной речи политика, которая оказалась в распоряжении британской газеты. Кэмерон собирается выступить с данным тезисом 9 мая в британском парламенте.

В своем выступлении министр также упомянет о необходимости активных действий, приводя в пример ситуацию с хуситами, и отметит роль Великобритании и США в обеспечении безопасности морских путей. Однако The Guardian указывает на несоответствие этого заявления реальности, поскольку ЕС уже сформировал альянс Eunavfor Aspides для защиты судоходства.

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон собирается призвать страны Запада стать жестче в вопросах конфликта на Украине. По его словам, им стоит извлечь уроки из конфликта двух стран. Об этом сообщила британская газета The Guardian. «Нам нужно занять более жесткую позицию в более жестком мире. Если [конфликт] чему-то нас и учит, так это тому, что слишком малые и запоздалые действия только подстегивают [Россию]», — говорится в подготовленной речи политика, которая оказалась в распоряжении британской газеты. Кэмерон собирается выступить с данным тезисом 9 мая в британском парламенте. В своем выступлении министр также упомянет о необходимости активных действий, приводя в пример ситуацию с хуситами, и отметит роль Великобритании и США в обеспечении безопасности морских путей. Однако The Guardian указывает на несоответствие этого заявления реальности, поскольку ЕС уже сформировал альянс Eunavfor Aspides для защиты судоходства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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