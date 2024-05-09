The Guardian: Кэмерон собирается надавить на Запад из-за конфликта на Украине

09 мая 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Дэвид Кэмерон считает, что страны Запада по вопросам Украины действуют слишком слабо и запоздало Фото: EPA/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон собирается призвать страны Запада стать жестче в вопросах конфликта на Украине. По его словам, им стоит извлечь уроки из конфликта двух стран. Об этом сообщила британская газета The Guardian. «Нам нужно занять более жесткую позицию в более жестком мире. Если [конфликт] чему-то нас и учит, так это тому, что слишком малые и запоздалые действия только подстегивают [Россию]», — говорится в подготовленной речи политика, которая оказалась в распоряжении британской газеты . Кэмерон собирается выступить с данным тезисом 9 мая в британском парламенте. В своем выступлении министр также упомянет о необходимости активных действий, приводя в пример ситуацию с хуситами, и отметит роль Великобритании и США в обеспечении безопасности морских путей. Однако The Guardian указывает на несоответствие этого заявления реальности, поскольку ЕС уже сформировал альянс Eunavfor Aspides для защиты судоходства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон собирается призвать страны Запада стать жестче в вопросах конфликта на Украине. По его словам, им стоит извлечь уроки из конфликта двух стран. Об этом сообщила британская газета The Guardian. «Нам нужно занять более жесткую позицию в более жестком мире. Если [конфликт] чему-то нас и учит, так это тому, что слишком малые и запоздалые действия только подстегивают [Россию]», — говорится в подготовленной речи политика, которая оказалась в распоряжении британской газеты. Кэмерон собирается выступить с данным тезисом 9 мая в британском парламенте. В своем выступлении министр также упомянет о необходимости активных действий, приводя в пример ситуацию с хуситами, и отметит роль Великобритании и США в обеспечении безопасности морских путей. Однако The Guardian указывает на несоответствие этого заявления реальности, поскольку ЕС уже сформировал альянс Eunavfor Aspides для защиты судоходства.