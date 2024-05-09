The Guardian: Кэмерон собирается надавить на Запад из-за конфликта на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон собирается призвать страны Запада стать жестче в вопросах конфликта на Украине. По его словам, им стоит извлечь уроки из конфликта двух стран. Об этом сообщила британская газета The Guardian.
«Нам нужно занять более жесткую позицию в более жестком мире. Если [конфликт] чему-то нас и учит, так это тому, что слишком малые и запоздалые действия только подстегивают [Россию]», — говорится в подготовленной речи политика, которая оказалась в распоряжении британской газеты. Кэмерон собирается выступить с данным тезисом 9 мая в британском парламенте.
В своем выступлении министр также упомянет о необходимости активных действий, приводя в пример ситуацию с хуситами, и отметит роль Великобритании и США в обеспечении безопасности морских путей. Однако The Guardian указывает на несоответствие этого заявления реальности, поскольку ЕС уже сформировал альянс Eunavfor Aspides для защиты судоходства.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон собирается призвать страны Запада стать жестче в вопросах конфликта на Украине. По его словам, им стоит извлечь уроки из конфликта двух стран. Об этом сообщила британская газета The Guardian. «Нам нужно занять более жесткую позицию в более жестком мире. Если [конфликт] чему-то нас и учит, так это тому, что слишком малые и запоздалые действия только подстегивают [Россию]», — говорится в подготовленной речи политика, которая оказалась в распоряжении британской газеты. Кэмерон собирается выступить с данным тезисом 9 мая в британском парламенте. В своем выступлении министр также упомянет о необходимости активных действий, приводя в пример ситуацию с хуситами, и отметит роль Великобритании и США в обеспечении безопасности морских путей. Однако The Guardian указывает на несоответствие этого заявления реальности, поскольку ЕС уже сформировал альянс Eunavfor Aspides для защиты судоходства.