В Австрии появились фото целующихся Зеленского и фон дер Ляйен

09 мая 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

На плакате Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский изображены на фоне руин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library На улицах Вены (Австрия) появились предвыборные плакаты Партии свободы (FPÖ) с целующимися президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Посольство Украины пожаловалось в МИД Австрии на эти фотографии, сообщает Укринформ. «Посол Украины безотлагательно подверг острой критике содержание плаката партии FPÖ. Посольство также направило в МИД Австрии официальную ноту, в которой осудило стратегию FPÖ», — ссылается издание на диппредставительство. На изображении Зеленский и фон дер Ляйен располагаются на фоне танков, вертолетов, солдат и руин. В украинском посольстве данный плакат назвали «аморальным» и «отравительным». канал «Политика страны», t.me Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На улицах Вены (Австрия) появились предвыборные плакаты Партии свободы (FPÖ) с целующимися президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Посольство Украины пожаловалось в МИД Австрии на эти фотографии, сообщает Укринформ. «Посол Украины безотлагательно подверг острой критике содержание плаката партии FPÖ. Посольство также направило в МИД Австрии официальную ноту, в которой осудило стратегию FPÖ», — ссылается издание на диппредставительство. На изображении Зеленский и фон дер Ляйен располагаются на фоне танков, вертолетов, солдат и руин. В украинском посольстве данный плакат назвали «аморальным» и «отравительным».