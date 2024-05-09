В Австрии появились фото целующихся Зеленского и фон дер Ляйен

На улицах Вены (Австрия) появились предвыборные плакаты Партии свободы (FPÖ) с целующимися президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Посольство Украины пожаловалось в МИД Австрии на эти фотографии, сообщает Укринформ.
«Посол Украины безотлагательно подверг острой критике содержание плаката партии FPÖ. Посольство также направило в МИД Австрии официальную ноту, в которой осудило стратегию FPÖ», — ссылается издание на диппредставительство.
На изображении Зеленский и фон дер Ляйен располагаются на фоне танков, вертолетов, солдат и руин. В украинском посольстве данный плакат назвали «аморальным» и «отравительным».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.