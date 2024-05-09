09 мая 2024

В Австрии появились фото целующихся Зеленского и фон дер Ляйен

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Урсула фон дер Ляйен,  stock
На плакате Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский изображены на фоне руин Фото:

На улицах Вены (Австрия) появились предвыборные плакаты Партии свободы (FPÖ) с целующимися президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Посольство Украины пожаловалось в МИД Австрии на эти фотографии, сообщает Укринформ.

«Посол Украины безотлагательно подверг острой критике содержание плаката партии FPÖ. Посольство также направило в МИД Австрии официальную ноту, в которой осудило стратегию FPÖ», — ссылается издание на диппредставительство.

На изображении Зеленский и фон дер Ляйен располагаются на фоне танков, вертолетов, солдат и руин. В украинском посольстве данный плакат назвали «аморальным» и «отравительным».

Фото:

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На улицах Вены (Австрия) появились предвыборные плакаты Партии свободы (FPÖ) с целующимися президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Посольство Украины пожаловалось в МИД Австрии на эти фотографии, сообщает Укринформ. «Посол Украины безотлагательно подверг острой критике содержание плаката партии FPÖ. Посольство также направило в МИД Австрии официальную ноту, в которой осудило стратегию FPÖ», — ссылается издание на диппредставительство. На изображении Зеленский и фон дер Ляйен располагаются на фоне танков, вертолетов, солдат и руин. В украинском посольстве данный плакат назвали «аморальным» и «отравительным».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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