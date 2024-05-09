В мире Европа Граждане Латвии смогли посмотреть парад Победы в Москве благодаря кибератаке 09 мая 2024 в 17:20 Размер текста - 17 + В Латвии компания Balticom подверглась кибератаке Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году Жители Латвии смогли посмотреть парад Победы в Москве после кибератаки. Об этом сообщил глава Национального совета страны по электронным СМИ Иварс Аболиньш. «Balticom [латвийская телекомпания — прим. URA.RU] подверглась кибератаке, как результат — компания потеряла контроль за телетрансляцией. В результате в эфире по всем программам показывали Кремлевский парад», — написал Иварс Аболиньш в соцсети X. Ранее сообщалось, что хакеры взломали украинские телеканалы. Так, жителям Одессы показали московский парад, пишет RT. Кроме того, одесситы увидели обращение президента России Владимира Путина, в котором он назвал россиян и украинцев братскими народами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Латвии смогли посмотреть парад Победы в Москве после кибератаки. Об этом сообщил глава Национального совета страны по электронным СМИ Иварс Аболиньш. «Balticom [латвийская телекомпания — прим. URA.RU] подверглась кибератаке, как результат — компания потеряла контроль за телетрансляцией. В результате в эфире по всем программам показывали Кремлевский парад», — написал Иварс Аболиньш в соцсети X. Ранее сообщалось, что хакеры взломали украинские телеканалы. Так, жителям Одессы показали московский парад, пишет RT. Кроме того, одесситы увидели обращение президента России Владимира Путина, в котором он назвал россиян и украинцев братскими народами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям