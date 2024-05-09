Граждане Латвии смогли посмотреть парад Победы в Москве благодаря кибератаке

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В Латвии компания Balticom подверглась кибератаке Фото:
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День Победы в России в 2024 году

Жители Латвии смогли посмотреть парад Победы в Москве после кибератаки. Об этом сообщил глава Национального совета страны по электронным СМИ Иварс Аболиньш.

«Balticom [латвийская телекомпания — прим. URA.RU] подверглась кибератаке, как результат — компания потеряла контроль за телетрансляцией. В результате в эфире по всем программам показывали Кремлевский парад», — написал Иварс Аболиньш в соцсети X.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали украинские телеканалы. Так, жителям Одессы показали московский парад, пишет RT. Кроме того, одесситы увидели обращение президента России Владимира Путина, в котором он назвал россиян и украинцев братскими народами.

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Жители Латвии смогли посмотреть парад Победы в Москве после кибератаки. Об этом сообщил глава Национального совета страны по электронным СМИ Иварс Аболиньш. «Balticom [латвийская телекомпания — прим. URA.RU] подверглась кибератаке, как результат — компания потеряла контроль за телетрансляцией. В результате в эфире по всем программам показывали Кремлевский парад», — написал Иварс Аболиньш в соцсети X. Ранее сообщалось, что хакеры взломали украинские телеканалы. Так, жителям Одессы показали московский парад, пишет RT. Кроме того, одесситы увидели обращение президента России Владимира Путина, в котором он назвал россиян и украинцев братскими народами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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