Глава Томска пообещал разобраться, почему ветерану не дали воду на параде

09 мая 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Глава Томска пообещал принять меры в отношении своего заместителя, чей поступок привел к ухудшению самочувствия ветерана ВОВ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Томский ветеран Великой Отечественной войны Федор Бондаренко обвинил одного из заместителей мэра города в том, что он выгнал с трибуны девушку, которая несла воды для ветерана. Глава Томска Дмитрий Махиня пообещал принять меры в отношении этого политика, если ситуация подтвердится. «Завтра я напрямую у Федора Тимофеевича все узнаю. <…> Если мой заместитель мешал принести ветерану воды, приму меры. Одновременно с этим все подробно выясню, посмотрим камеры, узнаем у свидетелей», — написал Махиня в своем telegram-канале. Бондаренко рассказал, что итогом поступка политика стала «скорая к трибуне, высокое давление и обезвоживание», а также температура 38 градусов. Томский совет ветеранов встретился с ним, по словам пострадавшего, самочувствие уже приходит в норму. Посторонние люди на трибуну не допускались из соображений безопасности, сообщили в мэрии. При этом там должны были постоянно дежурить сотрудники, которые могли откликнуться на любую просьбу ветеранов. В Томске ветерану Великой Отечественной войны Федору Бондаренко стало плохо во время парада Победы в городе. Когда девушка хотела передать ему воды, замглавы мэра прогнал ее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Томский ветеран Великой Отечественной войны Федор Бондаренко обвинил одного из заместителей мэра города в том, что он выгнал с трибуны девушку, которая несла воды для ветерана. Глава Томска Дмитрий Махиня пообещал принять меры в отношении этого политика, если ситуация подтвердится. «Завтра я напрямую у Федора Тимофеевича все узнаю. <…> Если мой заместитель мешал принести ветерану воды, приму меры. Одновременно с этим все подробно выясню, посмотрим камеры, узнаем у свидетелей», — написал Махиня в своем telegram-канале. Бондаренко рассказал, что итогом поступка политика стала «скорая к трибуне, высокое давление и обезвоживание», а также температура 38 градусов. Томский совет ветеранов встретился с ним, по словам пострадавшего, самочувствие уже приходит в норму. Посторонние люди на трибуну не допускались из соображений безопасности, сообщили в мэрии. При этом там должны были постоянно дежурить сотрудники, которые могли откликнуться на любую просьбу ветеранов. В Томске ветерану Великой Отечественной войны Федору Бондаренко стало плохо во время парада Победы в городе. Когда девушка хотела передать ему воды, замглавы мэра прогнал ее.