09 мая 2024

Глава Томска пообещал разобраться, почему ветерану не дали воду на параде

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Торжественный прием "Родина одна" ДК Солдатова. Пермь, гимн россии, ветераны
Глава Томска пообещал принять меры в отношении своего заместителя, чей поступок привел к ухудшению самочувствия ветерана ВОВ Фото:

Томский ветеран Великой Отечественной войны Федор Бондаренко обвинил одного из заместителей мэра города в том, что он выгнал с трибуны девушку, которая несла воды для ветерана. Глава Томска Дмитрий Махиня пообещал принять меры в отношении этого политика, если ситуация подтвердится.

«Завтра я напрямую у Федора Тимофеевича все узнаю. <…> Если мой заместитель мешал принести ветерану воды, приму меры. Одновременно с этим все подробно выясню, посмотрим камеры, узнаем у свидетелей», — написал Махиня в своем telegram-канале.

Бондаренко рассказал, что итогом поступка политика стала «скорая к трибуне, высокое давление и обезвоживание», а также температура 38 градусов. Томский совет ветеранов встретился с ним, по словам пострадавшего, самочувствие уже приходит в норму.

Посторонние люди на трибуну не допускались из соображений безопасности, сообщили в мэрии. При этом там должны были постоянно дежурить сотрудники, которые могли откликнуться на любую просьбу ветеранов.

В Томске ветерану Великой Отечественной войны Федору Бондаренко стало плохо во время парада Победы в городе. Когда девушка хотела передать ему воды, замглавы мэра прогнал ее.

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Томский ветеран Великой Отечественной войны Федор Бондаренко обвинил одного из заместителей мэра города в том, что он выгнал с трибуны девушку, которая несла воды для ветерана. Глава Томска Дмитрий Махиня пообещал принять меры в отношении этого политика, если ситуация подтвердится. «Завтра я напрямую у Федора Тимофеевича все узнаю. <…> Если мой заместитель мешал принести ветерану воды, приму меры. Одновременно с этим все подробно выясню, посмотрим камеры, узнаем у свидетелей», — написал Махиня в своем telegram-канале. Бондаренко рассказал, что итогом поступка политика стала «скорая к трибуне, высокое давление и обезвоживание», а также температура 38 градусов. Томский совет ветеранов встретился с ним, по словам пострадавшего, самочувствие уже приходит в норму. Посторонние люди на трибуну не допускались из соображений безопасности, сообщили в мэрии. При этом там должны были постоянно дежурить сотрудники, которые могли откликнуться на любую просьбу ветеранов. В Томске ветерану Великой Отечественной войны Федору Бондаренко стало плохо во время парада Победы в городе. Когда девушка хотела передать ему воды, замглавы мэра прогнал ее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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