Шольц сделал откровенное заявление по поводу Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что конфликт на Украине затянется. Информацию об этом передает Tagesschau.
«Всем нам ясно <…> мы должны быть готовы к тому, что [этот конфликт] продлится дольше, чем нам бы хотелось», — приводит слова Шольца немецкая служба новостей. Он также призвал страны Европы поставить на Украину больше систем ПВО Patriot.
Ранее французская газета Le Monde заявляла, что страны Европы не хотят отправлять свои системы ПВО Patriot на Украину. По словам издания, поставлять на линию фронта системы противовоздушной обороны не хотят Франция, Великобритания, Испания, Нидерланды и Польша.
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что конфликт на Украине затянется. Информацию об этом передает Tagesschau. «Всем нам ясно <…> мы должны быть готовы к тому, что [этот конфликт] продлится дольше, чем нам бы хотелось», — приводит слова Шольца немецкая служба новостей. Он также призвал страны Европы поставить на Украину больше систем ПВО Patriot. Ранее французская газета Le Monde заявляла, что страны Европы не хотят отправлять свои системы ПВО Patriot на Украину. По словам издания, поставлять на линию фронта системы противовоздушной обороны не хотят Франция, Великобритания, Испания, Нидерланды и Польша.