Глава внешней разведки РФ ответил на желание Запада ввести военных на Украину

Заявления политиков Запада об отправке войск на Украинку безответственны. Их также можно расценивать как эскалацию конфликта. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Это крайне безответственные заявления западных политиков», — заявил Нарышкин РИА Новости. По его словам, эти заявления можно расценивать как эскалацию конфликта.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Он отметил, что Париж продолжит оказывать помощь Киеву в боевых действиях. После этого на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием ввести западные войска в страну. В Кремле назвали это провокацией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.