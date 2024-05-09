Глава внешней разведки РФ ответил на желание Запада ввести военных на Украину

Нарышкин: заявления западных политиков об отправке армии Украине безответственны
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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
Нарышкин заявил, что заявления западных стран об отправке военных на Украину можно расценивать как эскалацию конфликта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заявления политиков Запада об отправке войск на Украинку безответственны. Их также можно расценивать как эскалацию конфликта. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Это крайне безответственные заявления западных политиков», — заявил Нарышкин РИА Новости. По его словам, эти заявления можно расценивать как эскалацию конфликта.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Он отметил, что Париж продолжит оказывать помощь Киеву в боевых действиях. После этого на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием ввести западные войска в страну. В Кремле назвали это провокацией.

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Заявления политиков Запада об отправке войск на Украинку безответственны. Их также можно расценивать как эскалацию конфликта. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. «Это крайне безответственные заявления западных политиков», — заявил Нарышкин РИА Новости. По его словам, эти заявления можно расценивать как эскалацию конфликта. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. Он отметил, что Париж продолжит оказывать помощь Киеву в боевых действиях. После этого на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием ввести западные войска в страну. В Кремле назвали это провокацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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